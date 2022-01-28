في تجدد للعنف.. مقتل اثنين من طاجيكستان في اشتباكات مع قرغيزستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت طاجيكستان، يوم الجمعة، أن اثنين من مواطنيها قتلا وأصيب عشرة آخرون بجروح، خلال اشتباكات ليلية، عند الحدود المتنازع عليها مع قرغيزستان، حيث أعلن وقف لإطلاق النار.

وقالت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان في بيان: ”في إطار النزاع الحدودي قتل مواطنان من جمهورية طاجيكستان وجرح عشرة أشخاص على الجانب الطاجيكي هم ستة جنود وأربعة مدنيين“.

ويوم الخميس، وقع تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود في البلدين، بعد أن تسبب اشتباك حدودي مماثل في مقتل العشرات العام الماضي.

وقالت السلطات القرغيزية، إن مواطنين طاجيك أغلقوا طريقا يصل بين مركز منطقة باتكين وقرية أسفانا القرغيزية. ونجح حرس الحدود على كلا الجانبين في فتح الطريق لكن القتال اندلع لاحقا.

وفي وقت لاحق، قالت السلطات القرغيزية إن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار عند منتصف الليل تقريبا، لكن القتال استؤنف بعد 10 دقائق.

وقالت قوات حرس الحدود في طاجيكستان، إن جنودها كانوا يدافعون عن المدنيين الطاجيك، وإن الجانب القرغيزي هو من فتح النار أولا.

يشار إلى أنه لا يوجد ترسيم للحدود بشكل دقيق بين البلدين، وكلاهما يستضيف قواعد عسكرية روسية ومن حلفاء موسكو المقربين.

وتستضيف قرغيزستان وطاجيكستان، وهما من الجمهوريات السوفيتية السابقة، قواعد عسكرية روسية وتعتبران موسكو حليفا إستراتيجيا.

والحدود بين البلدين التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي لم يتم ترسيمها جيدًا؛ مما يؤدي إلى تكرار نشوب نزاعات بين البلدين.

وفي ربيع 2021 دارت معارك حدودية دامية بين البلدين في منطقة قريبة من حيث اندلعت اشتباكات مسلحة، ويومها دارت المعارك قرب فوروخ، الجيب الطاجييك في قيرغيزستان، وأوقعت نحو 60 قتيلا.

وإذا كانت وحدات من حرس الحدود في كلا البلدين تتدخل أحيانًا في هذه الصراعات، إلا أن المعارك التي دارت العام الماضي كانت تعتبر الأعنف من نوعها منذ سنوات، وأثارت مخاوف من تدهور الوضع إلى نزاع عسكري أوسع نطاقًا.

ولا تزال آسيا الوسطى منطقة حساسة حتى بعد 30 عامًا على سقوط الاتحاد السوفيتي.

وشهدت قرغيزستان ثلاث ثورات ومواجهات منذ العام 2015، بينما سجلت طاجيكستان اشتباكات متفرقة مع الجماعات الإسلامية المسلحة فيما لا تزال تتعافى من الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في مطلع تسعينيات القرن الماضي.