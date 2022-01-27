المطالبة بفتح تحقيق أممي بـ "مجزرة" 1988 في إيران ودور إبراهيم رئيسي فيها

دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، إلى التحقيق بـ ”مجزرة“ وقعت، العام 1988، راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران، على أن يشمل التحقيق ما يقال عن دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

ووقع على الرسالة المفتوحة التي نشرت، اليوم الخميس، حوالي 450 شخصية من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، سانغ هيون سونغ، وستيفن راب، السفير الأمريكي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.

ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة، في أغسطس/ آب الماضي، لعقوبات أمريكية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة، وناشطون، إنه ”يتضمن دوره كواحد من 4 قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام، العام 1988“. ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق، اليوم الخميس.

ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد آية الله روح الله الخميني الذي توفي العام 1989.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو 5 آلاف، وقالت في تقرير، العام 2018، إن ”العدد الحقيقي قد يكون أكبر“.

وقالت الرسالة المفتوحة: ”مازال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة، ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي“. وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.

وردًا على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي في مؤتمر صحفي، في يونيو/ حزيران الماضي: ”إذا دافع قاضٍ ومدعٍ عام عن أمن الشعب يجب الثناء عليهما، وأنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن“.

وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر 5 أسابيع في 28 فبراير/ شباط.

ومن بين الموقعين على الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة، شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب، وكذلك وزراء خارجية سابقون من: أستراليا، وبلجيكا، وكندا، وإيطاليا، وكوسوفو، وبولندا.

وفي مقابلة مع ”رويترز“، دعا جاويد رحمان، محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريرًا لدورة المجلس في يونيو /حزيران، إلى ”تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988، والدور الذي لعبه فيها ”رئيسي“ بصفته نائب المدعي العام في طهران حينها“.