انفصاليو أوكرانيا يطالبون موسكو بتسليمهم أسلحة حديثة

طلب الممثل الرئيس للانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا، اليوم الخميس، من موسكو تقديم أسلحة للمتمردين لمواجهة قوات كييف في خضم أزمة روسية غربية تنذر بتفاقم هذا الصراع.

وقال دينيس بوشيلين، الذي يقود دونيتسك معقل المتمردين: ”نحن بحاجة إلى مواجهة (طائرات) بيرقدار“ المسيرة التركية التي حصلت عليها القوات الأوكرانية، العام الماضي، على الرغم من اعتراضات روسيا.

وأشار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء ”ريا نوفوستي“، إلى ”نقاط ضعف“ في تسليح الانفصاليين، بينما قامت عدة دول غربية بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، بتسليم كييف أسلحة وذخائر في الأيام الأخيرة.

وكان بوشيلين صرح، مساء الأربعاء، للتلفزيون الروسي: ”نقوم بالعمل الضروري لتحديد نوع الأسلحة التي تنقصنا، ولكن قبل كل شيء نحن قلقون بشأن الأسلحة ذات التقنية العالمية بما في ذلك بيرقدار“.

وكان حزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا، قد دعا الكرملين، الأربعاء، إلى تسليم أسلحة للانفصاليين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي شرق أوكرانيا ويقاتلون القوات الأوكرانية هناك منذ 2014.

ويوم الأربعاء، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمربكي ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة تعتقد أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام القوة ضد أوكرانيا، بحلول منتصف شباط/ فبراير، رغم الضغوط الرامية لمنع ذلك.

وقالت شيرمان خلال منتدى ”يالطا للإستراتيجية الأوروبية“: ”لا فكرة لدي بشأن إن كان اتخذ القرار النهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في وقت ما، ربما بين الآن ومنتصف شباط/ فبراير“.

وأضافت الدبلوماسية التي التقت نظيرها الروسي في وقت سابق هذا الشهر في فيينا لتحذير موسكو من غزو جارتها، أن خطط بوتين قد تتأثر بأولمبياد بكين، الذي ستقاطعه الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بسبب سجل الصين في حقوق الإنسان.

وقالت شيرمان في تصريحاتها: ”نعرف جميعًا أن أولمبياد بكين ينطلق، في الرابع من شباط/ فبراير، حفل الافتتاح، ومن المقرر أن يحضر الرئيس بوتين“.

وأضافت: ”أعتقد على الأرجح أن الرئيس (الصيني) شي جينبينغ لن يكون في غاية السعادة إذا اختار بوتين هذه اللحظة لغزو أوكرانيا، ولذا قد يؤثر ذلك على توقيته وطريقة تفكيره“. مؤكدة أن واشنطن ”تضغط من أجل الدبلوماسية“، لكنها في الوقت ذاته ”تستعد للأسوأ“.