روسيا تؤكد أنها لم تحصل على رد إيجابي من واشنطن بشأن مطالبها الأمنية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الرد الأمريكي على مطالب موسكو الأمنية بشأن أوكرانيا لم يتطرق إلى النقطة الرئيسية التي تثير قلقها، لكنه أكد أن المضي قدما ما زال ممكنا.

وقال لافروف في بيان: ”لم يكن هناك رد إيجابي على المسألة الرئيسية“ في طلب موسكو عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لكن ”يوجد رد يعطي أملا ببدء حوار جدي بشأن مسائل ثانوية“.

كما أعلنت روسيا أن الرد الأمريكي على مقترحاتها الأمنية لوضع حد للتوتر المرتبط بأوكرانيا لم يأخذ وجهة نظرها في الاعتبار، لكنها أكدت بأن موسكو لن تتسرّع في الرد.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: ”لا يمكن القول إن وجهة نظرنا أخذت بعين الاعتبار، أو أن (الجانب الأميركي) أظهر استعدادا لأخذ مخاوفنا في الحسبان“، لكنه أضاف: ”دعونا لا نتسرّع في وضع تقييمات، التحليل يستغرق وقتا“.

وذكر بيسكوف أن الوثائق، التي سلّمتها واشنطن بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي الأربعاء، وصلت إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال: ”كل هذه الوثائق باتت مع الرئيس“.

وأشار إلى أن واشنطن والحلف الأطلسي طلبا بأن تبقى الوثائق سرية، لكن نظرا إلى كم التفاصيل التي كشف عنها مسؤولون غربيون حتى الآن ”قد لا يستحق الأمر“ الإبقاء على سرية الوثائق.

وتنفي روسيا اتهامات الغرب بأنها تخطط لغزو أوكرانيا، بعدما حشدت عشرات آلاف الجنود عند حدود جارتها، لكنها رفعت مطالب الشهر الماضي لضمانات أمنية واسعة النطاق من الغرب، بما في ذلك عدم السماح لأوكرانيا إطلاقا بالانضمام إلى الحلف الأطلسي.

ورفضت واشنطن في ردها الأربعاء فرض أي حظر على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لكنها عرضت ما وصفته بـ“المسار الدبلوماسي“ الجديد للخروج من الأزمة.