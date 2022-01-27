بعد تردد برلين في دعم أوكرانيا.. هل لا تزال ألمانيا وأمريكا حليفتين؟

تساءلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية ما إذا كانت ألمانيا والولايات المتحدة حليفتين، بعد تردد برلين في دعم أوكرانيا في الأزمة الحالية، وذلك في أعقاب المواقف التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسحب معظم القوات الأمريكية من ألمانيا.

وأشارت المجلة، في تقرير لها الأربعاء، إلى أنه ”بينما ينتقد المعلقون في الولايات المتحدة ألمانيا لترددها في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا في خضم أزمة محتملة الانفجار مع روسيا، ما زالت الشكوك حول التزامات واشنطن حية في برلين وعواصم أوروبية أخرى بعد تجربتها المضطربة مع ترامب“.

ولفتت إلى أن ”الانتقاد المستمر للإدارة الأمريكية السابقة لبرلين، وقرارها بسحب القوات من ألمانيا، والاستخفاف على نطاق واسع بطبيعة العلاقة عبر الأطلسي، أثار مخاوف من أن يتخذ الرئيس جو بايدن نهجًا مختلفًا، وأنه يمكن للقيادة المستقبلية للبيت الأبيض أن تعبر مرة أخرى عن شكوكها تجاه حلف الناتو“.

حليف موثوق

وقال ثوماس كلين بروكهوف، مستشار الرئيس الألماني السابق يواكيم غوك: ”عندما تجلس في الولايات المتحدة، فإن السؤال هو هل ألمانيا حليف موثوق؟ والسؤال المطروح في أوروبا هو هل ستكون أمريكا حليفًا موثوقًا به؟“.

ووصف بروكهوف الأجواء في أوكرانيا التي زارها أخيرا بأنها ”هادئة“، مشيرا إلى أنه ”من غير الواضح إن كانت أوكرانيا على استعداد جاد حتى لاحتمال شن عشرات الآلاف من القوات الروسية هجومًا عبر الحدود“.

وقالت المجلة: ”ولكن حتى لو فسّر المسؤولون الأوكرانيون التحركات العسكرية الروسية بشكل مختلف عن نظرائهم الغربيين، فقد بثت كييف نداءً للحصول على أسلحة على أمل ردع موسكو.. ومع عدم وجود مسار واضح لعضويتها في الناتو وعدم وجود أي دولة في الحلف تبدو مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا، أكد بروكهوف أن الرسالة من أوكرانيا كانت (نحن نتفهم أنك لن تكون هنا لكنك تدعمنا)“.

وتم الرد على هذا الطلب من قبل عدد من دول الناتو، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول البلطيق التي تعيش أيضًا على الحدود الروسية.

وقالت المجلة: ”لكن الطلب في ألمانيا قوبل برد أكثر تحفظًا، وكانت هناك جوقة من الانتقادات بأن هؤلاء الذين يلومون ألمانيا عليهم لوم السياسة التي انتهجها ترامب“.

إدارة ترامب

وتساءل بروكهوف: “ هل ستكون الولايات المتحدة متسقة؟ هل سيكون هناك اتساق في السياسة الخارجية؟ لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة حاليًا لا يعيقها تاريخ إدارة ترامب فحسب بل ما بعد ترامب.. ما أعنيه هو إما مع ترامب أو من دونه“.

ونبٌهت المجلة إلى أن ”الانقسامات بين أعضاء الناتو ظهرت منذ تأسيس الحلف بعد عدة سنوات فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1949، خاصة مع توسع التحالف ليشمل حوالي 30 دولة“.

وأشارت إلى أن ”موسكو وضعت التوسع الشرقي للحلف، لا سيما منذ سقوط الاتحاد السوفييتي قبل ثلاثة عقود، في قلب التوترات الحالية بشأن أوكرانيا، التي تسعى إلى الانضمام إلى الناتو في خطوة قال الكرملين إنها ستهدد المواطن الروسي بشكل أكبر“.

وبالنسبة لألمانيا، التي انضمت إلى الناتو كألمانيا الغربية في عام 1955 وككيان موحد بعد سقوط جدار برلين في عام 1989، كان هذا يعني تحقيق التوازن بين التزامات تحالفها ومصالحها السيادية.

احتكاكات في الناتو

وقال بروكهوف: ”هناك عنصر السيادة هذا، ولكن هناك أيضًا حافز كبير لكونك حليفًا جيدًا في الناتو. قد يكون هناك صراع بين الاثنين، وغالبًا ما يكون هناك، ولهذا السبب ترى هذه الاحتكاكات في حلف شمال الأطلسي، ومن المؤكد أن ألمانيا هي الأكثر ليونة“.

ولفتت المجلة إلى أن ”النهج التصالحي والسياسة التقييدية في ألمانيا لتصدير الأسلحة متجذران في التاريخ قبل فترة طويلة من إدارة ترامب“.

وأشارت إلى أن ”ذكريات حقول القتل في الحرب العالمية الثانية في أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى لا تزال تؤثر بشكل كبير على العقلية الحالية للألمان“.

وقال بروكهوف: ”فكرة أن ألمانيا ستتدخل عسكريا أو عن طريق مبيعات أسلحة في مناطق دموية هي فكرة بعيدة المنال، خاصة إذا كان تورطها سيجعل الأمور أسوأ.. وهذا يترك برلين في مأزق تجد فيه نفسها عالقة بين المخاطرة بالذنب من خلال العمل أو الشعور بالذنب من خلال التقاعس عن العمل“.

أكبر المانحين

وتابع: ”ألمانيا من أكبر المانحين لأوكرانيا، ونحن ندعم أوكرانيا، لسنوات عديدة كنا أكبر مانح ونساعد في تفشي الوباء بالأقنعة.. كما ندافع عن سيادة أوكرانيا وكنا لاعباً محورياً في ضمان تمديد العقوبات الأمريكية على شبه جزيرة القرم بانتظام“.

وانضمت ألمانيا إلى دول الناتو في رفض ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بعد فترة وجيزة من الانتفاضة السياسية عام 2014 التي جلبت إلى السلطة حكومة موالية للغرب في أوكرانيا.

كما اتهمت برلين موسكو مرارًا بتكثيف التوترات بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا، حيث استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا لأكثر من سبع سنوات.

وفي محاولة لحل هذا الصراع، انضمت ألمانيا أيضًا إلى فرنسا وروسيا وأوكرانيا لتشكيل صيغة ”نورماندي“، ما أدى في النهاية إلى توقيع بروتوكول ”مينسك“ بين كييف والجمهوريتين المتمردتين في منطقة دونباس.

وانهارت هذه الاتفاقية في السنوات التي تلت ذلك، لكن بادرة أمل جديدة للدبلوماسية جاءت الأربعاء بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية أن جميع الأطراف وافقت على احترام وقف إطلاق النار لعام 2020 على الحدود الروسية الأوكرانية.

ومن المقرر استئناف المحادثات بعد أسبوعين من الآن في برلين، ما يضع ألمانيا في طليعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لما يمكن أن ينتقل بخلاف ذلك إلى ما حذر البعض من أنه قد يكون أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ الحرب الثانية.