مستشار "خامنئي" يتراجع: لم أؤيد قط المفاوضات المباشرة مع واشنطن

تراجع مستشار المرشد الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال، علي شمخاني، اليوم الخميس، عن موقفه المؤيد لتغيير طريقة التفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه ”لم ولن يؤيد المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة“.

وقال، شمخاني، في حديث لصحيفة ”كيهان“ الصادرة، اليوم الخميس، إن ”تغريدته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الثلاثاء الماضي، لا تعني الموافقة على محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن“.

وأضاف: ”أؤكد إنني لم ولن أوافق قط على إجراء محادثات مباشرة بين الدولتين“، مبينا ”أن طهران تشارك في محادثات فيينا بأيدي ممثلة واقتدار، وأن مطالبنا قانونية ومنطقية وشفافة، وأنه إذا كانت هناك حاجة للتبادل مع الفريق الأمريكي، فسيكون هذا التبادل من خلال مذكرات غير رسمية“.

وجاء تراجع، شمخاني، بعدما وجهت له الصحيفة عبر رئيس تحريرها الصحفي المتشدد، حسين شريعتمداري، انتقادات حادة في عددها الصادر، أمس الأربعاء.

ووصف، شريعتمداري، تصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان وشمخاني، حول إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة ”بأنها غير مدروسة“.

واعتبر، شريعتمداري، حديث المسؤولين الإيرانيين عن المحادثات المباشرة مع واشنطن بوصفها ضرورية بأنهم ”يبحثون عن سراب“.

وقال الصحفي الإيراني المتشدد: ”أثارت هذه التصريحات موجة من القلق بين مجموعة واسعة من الناس، وهم يأملون في تصحيح تصريحاتهم غير المدروسة في أسرع وقت ممكن، وتبديد الشكوك التي أثاروها“.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن، يوم الإثنين الماضي، استعداد إيران لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا لزم الأمر للتوصل إلى اتفاق جيد.

فیما قال مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، شمخاني، يوم الثلاثاء الماضي، إنه ”سيتم استبدال طريقة التواصل مع واشنطن في حال كانت هناك إمكانية الوصول لحل بشأن الاتفاق النووي في محادثات فيينا“.

من جهته، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، بثت الثلاثاء الماضي، إن ”البلدين يمكنهما التفاوض مباشرة إذا كانت واشنطن مستعدة لرفع العقوبات الظالمة عن إيران“.

وأكد، رئيسي، أن بلاده ”ستواصل المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015″، مضيفا ”لكن إيران لن تربط كل المسائل بتلك المفاوضات“.