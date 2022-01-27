جندي أوكراني يقتل خمسة من رفاقه ويلوذ بالفرار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

فتح جندي في الحرس الوطني الأوكراني النار على رفاقه في مصنع للطائرات، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح خمسة آخرين، قبل أن يلوذ بالفرار، كما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ”أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فتح النار من رشاش كلاشنكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه“، موضحة أن ذلك ”أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين“.

وأضافت أن الحادث وقع ليل الأربعاء الخميس في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي ينتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية.

وكان مطلق النار المولود في 2001 قد تلقى للتو سلاحه قبل نوبة عمله.

وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه بينما توجه قائد الحرس الوطني نيكولاي بالان إلى مكان الحادث، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إن ”دوافع الجريمة لم تعرف بعد“.