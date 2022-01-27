الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "الكف عن التدخل" في أولمبياد بكين

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس، أن ”المخاوف الأمنية المنطقية“ لروسيا ”يجب أن تؤخذ على محمل الجد“، كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان.

وقال وانغ في المحادثة الهاتفية التي تناولت التوتر بشأن أوكرانيا، إنه ”لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي عبر تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس، أنه يتعين على واشنطن ”الكف عن التدخل“ في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة التي تنظم في بكين.

وقال وانغ إن ”الأولوية الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي هي أن تكف الولايات المتحدة عن التدخل في أولمبياد بكين الشتوية“، مؤكدا أيضا أنه يجب على واشنطن أيضا ”الكف عن اللعب بالنار“ بشأن قضية تايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في انتقاد لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في المسابقات، في حين أكدت بكين أن واشنطن ”ستدفع ثمن خطوتها السيئة“.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أعلن الشهر الماضي أيضا، أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها بكين مطلع العام المقبل ستقتصر على الرياضيين فقط، ولن تشمل أي تمثيل رسمي.

كما قررت كندا مقاطعة أولمبياد بكين الشتوي دبلوماسيا، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

وأشار ترودو في مؤتمر صحفي إلى أن المقاطعة أسبابها تعود لـ“انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان“، بحسب ما تزعم الدول الأربع.

وفي السياق، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، إن بلاده ستبحث في الوقت المناسب ما إذا كانت ستقاطع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا.

وانتقدت روسيا المقاطعة الأمريكية لأولمبياد بكين، مؤكدة أن الألعاب يجب أن تكون ”بعيدة عن السياسة“.