تقرير: عقوبات تزرع الرعب في قلب روسيا

رأت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية أن روسيا لا تأبه بالعقوبات التي هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرضها عليها في حال غزو أوكرانيا، باستثناء إجراء واحد، وهو فصلها عن نظام ”سويفت“ المصرفي العالمي، الذي قالت إنه ”يزرع الرعب في قلب موسكو“.

ولفتت الشبكة في تقرير نشرته الأربعاء إلى أن البعض يسمى تلك العقوبات بـ ”الخيار النووي“ بسبب الأضرار الشديدة التي يمكن أن تسببها للنظام المالي والاقتصادي الروسي.

وقالت الشبكة: ”بينما تهدد الحكومات الغربية روسيا بحزمة عقوبات غير مسبوقة تهدف إلى ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الأمر بغزو أوكرانيا، هناك إجراء واحد على وجه الخصوص يبدو أنه يبث الخوف في قلب الكرملين، وهو عزل البلاد عن النظام المصرفي العالمي“.

وأضافت: ”الخوف من تلك العقوبات انعكس في رد كبار المشرعين الروس الذين هددوا بأن شحنات النفط والغاز والمعادن إلى أوروبا ستتوقف إذا حدث ذلك“.

وقال نائب المتحدث بمجلس الشيوخ في روسيا، نيكولاي زورافليف، يوم الثلاثاء الماضي: ”إذا تم فصل روسيا عن سويفت فلن نتلقى عملة أجنبية، لكن المشترين والدول الأوروبية في المقام الأول، لن يتلقوا بضائعنا من النفط والغاز والمعادن والمكونات المهمة الأخرى“.

ما هو نظام ”سويفت“

وبحسب الشبكة تأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ”سويفت“ عام 1973 لتحل محل ”التلكس“، وتستخدم الآن من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة وأوامر دفع لتصبح بمثابة أداة اساسية للتمويل مع عدم وجود بديل عالمي اخر.

ونبهت إلى إن إزالة روسيا من نظام ”سويفت“ سيجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما يؤدي لصدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، خاصة مشتري صادرات النفط والغاز بالدولار الأمريكي.

وقالت، ماريا شاجينا، من المعهد الفنلندي للشؤون الدولية: ”سيؤدي القطع لإنهاء جميع المعاملات الدولية وإحداث تقلبات في العملة والتسبب في تدفقات رأس المال إلى الخارج“.

وحذر وزير المالية الروسي السابق، أليكسي كودرين، في عام 2014 من أن استبعاد روسيا من نظام ”سويفت“ سيؤدي لانكماش اقتصادها بنسبة 5٪.

ويقع مقر ”سويفت“ في بلجيكا، ويديره مجلس إدارة يتألف من 25 شخصًا، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة في مركز المقاصة المركزي في روسيا.

ما هو تأثيرها على روسيا

ولفتت ”سي إن إن“ في تقريرها إلى أنه توجد سابقة لإزالة بلد من نظام ”سويفت“، إذ تم فصل البنوك الإيرانية عن النظام في 2012، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب البرنامج النووي للبلاد ما تسبب بخسارة ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و 30٪ من التجارة الخارجية.

وقالت المنظمة في بيان: ”سويفت هي جمعية تعاونية عالمية محايدة تم إنشاؤها وتشغيلها من أجل المنفعة الجماعية لمجتمعها.. أي قرار بفرض عقوبات على دول أو كيانات فردية يعود فقط إلى الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين“.

وأوضحت الشبكة أنه ”ليس من الواضح حجم الدعم الموجود بين حلفاء الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد روسيا، مضيفة ان الولايات المتحدة وألمانيا ستخسران أكثر من غيرهما إذا تم فصل روسيا عن النظام لأن بنوكهما هي أكثر مستخدمي شبكة ”سويفت“ للتواصل مع البنوك الروسية“.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، يوم الاثنين الماضي، إن ”الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا بعقوبات شاملة لم يسبق لها مثيل من قبل“، فيما أكد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ”العقوبات ستكون أشد أداة ضغط يملكها الغرب أو على الأقل الاتحاد الأوروبي“.

وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المشرعين في بلاده، يوم الثلاثاء الماضي، أن ”لندن تناقش مع واشنطن إمكانية حظر روسيا من سويفت“.

واضاف: ”ليس هناك شك في أن ذلك سيكون سلاحًا قويًا للغاية ضد روسيا.. وأخشى أنه لا يمكن تنفيذه حقًا إلا بمساعدة واشنطن“.