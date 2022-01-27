واشنطن تحذر: "نورد ستريم 2" لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانيا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، من أن مشروع ”نورد ستريم 2“ لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا لن يستكمل في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم في تصريح له، إن خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأضاف برايس للإذاعة الوطنية العامة: ”أريد أن أكون واضحا للغاية: إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يمضي نورد ستريم 2 قدما… لن أخوض في التفاصيل. سنعمل مع ألمانيا لضمان عدم حدوث ذلك“.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد اتخذ موقفاً مشابهاً، يوم الثلاثاء، حيث أكد أن بلاده قد تنظر في وقف خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2″ إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على حكومته لاتخاذ موقف أكثر شدة في التعامل مع الكرملين.

والتقى شولتس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في برلين لمناقشة الخطوات التالية بعد المباحثات بين روسيا والدول الغربية، بشأن نشر الكرملين قوات على امتداد الحدود الأوكرانية، والتي انتهت دون تحقيق أي تقدم الأسبوع الماضي.

وسبق أن قال شولتس إنه إذا شنت روسيا هجوما على أوكرانيا، فإن ألمانيا مستعدة لأن تفرض عليها عقوبات، منها وقف خط أنابيب ”نورد ستريم 2″ من روسيا إلى ألمانيا، والذي يهدف إلى توصيل الغاز الروسي إلى غرب أوروبا.

ويقول مراقبون إن ”نورد ستريم 2″، الذي مُدّ بالفعل، لكن لم يحظ بالموافقة على تشغيله بعد، مشروع تجاري خاص لا يجب أن يخضع للعقوبات.

ويواجه المشروع مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة وكذلك من أوكرانيا، على أساس أنه يزيد من اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا ويحرم كييف من رسوم العبور، في وقت يشهد مواجهة أوسع بين موسكو والغرب.

ويستهدف مشروع ”نورد ستريم 2“ الأكثر إثارة للانقسام في أوروبا مضاعفة كمية الغاز المتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزا دولة العبور التقليدية أوكرانيا، عبر قاع بحر البلطيق.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، إن تسييس مشروع خط أنابيب الغاز يأتي بنتائج عكسية.

وكانت بيربوك، قد قالت يوم الاثنين خلال زيارة لأوكرانيا إن خط الأنابيب، الذي ينتظر تصاريح من جهات تنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، متوقف وغير متوافق مع قانون الطاقة الأوروبي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعهما: ”لفتنا انتباه زملائنا الألمان إلى الأثر العكسي لمحاولات تسييس هذا المشروع“.