كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق

أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد باتجاه البحر الشرقي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية ”يونهاب“.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي عن الإطلاق بشكل مقتضب، دون تقديم عن مزيد من التفاصيل.

وأجرت بيونغ يانغ تجارب على إطلاق صاروخين ”كروز“ على الأقل من منطقة داخلية، الثلاثاء، في أعقاب أربع جولات من تلك التجارب الصاروخية، بما في ذلك إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في 5 و 11 يناير الجاري.

يأتي تصعيد التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على بيونغ يانغ، وسط الجمود الذي طال أمده في مفاوضاتها النووية مع النظام الحاكم.

وكان زعيم البلاد كيم جونجغ أون قد تعهد بتعزيز قدرات الجيش بأحدث التقنيات في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ودفعت أكبر سلسلة لإطلاق صواريخ تجريها الدولة المعزولة منذ 2019 على الأقل الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعبير عن قلقه كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة.

وقال لي سانج مين، الخبير العسكري بالمعهد الكوري للتحليل الدفاعي، إن وابل الصواريخ الذي أطلقته كوريا الشمالية هذا الشهر يبدو أنه يهدف إلى إثارة التوترات الجيوسياسية وربما يدفع إدارة بايدن إلى وضع إستراتيجية جديدة تخص الزعيم كيم جونج أون.

وتابع: ”صواريخ كروز أبطأ من الصواريخ البالستية وبالتالي تعتبر أقل خطورة لكنها تضرب الأهداف بدقة عالية وستستمر كوريا الشمالية في تطويرها“.

وإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ كروز ليس محظورا بموجب العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونغيانج.

وألمحت كوريا الشمالية، الخميس، إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه الزعيم كيم جونغ أون، تأهبه لـ“مواجهة طويلة الأمد“ مع الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال ”أعطى توجيهات لقطاع معني للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل“ جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت، في ما يرجح أنه إشارة إلى برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى والأسلحة النووية.