أردوغان: غزو روسيا لأوكرانيا سيكون "حماقة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إنه سيكون ”من الحماقة“ إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده في تلك الحالة ستقوم ”بما يلزم“ باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف في مقابلة مع محطة (إن.تي.في) التلفزيونية أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا ”في إطار اقتراح لاستضافة الجانبين لاعتماد طريق الدبلوماسية والسلام“، مشيرا إلى أنه يتوقع ردا من موسكو.

وقال أردوغان أيضا إن ”هناك حاجة لحوار شامل يعالج بعض مخاوف روسيا الأمنية بينما يوضح لموسكو أن بعض مطالبها غير مقبولة“.

وتابع: ”آمل ألا تهاجم روسيا أوكرانيا عسكريا أو تحتلها. فخطوة من هذا القبيل ستكون عملا أحمق بالنسبة لروسيا أو للمنطقة على حد سواء.. ثمة حاجة لحوار يرعي السمع لروسيا ويزيل مخاوفها الأمنية المنطقية“.

وتتمتع أنقرة بعلاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو، لكنها تعارض السياسات الروسية في سوريا وليبيا، فضلا عن ضمها شبه جزيرة القرم في 2014. وباعت تركيا أيضا طائرات مسيرة متطورة لأوكرانيا، مما أثار غضب موسكو.

وقال أردوغان: ”أكرر أننا مستعدون لعمل كل ما هو ضروري، وقد نقلت هذه الرسائل إلى الرئيس بوتين والرئيس (فولوديمير) زيلينسكي… أعتقد أن كلا البلدين يدركان صدق تركيا وحسن نيتها“.

وأضاف أن ”الأزمة يجب أن تحل ”مع تجنب استخدام القوة… نأمل أن تنجح مبادرة حلف شمال الأطلسي في هذا الصدد“.

وعرضت تركيا الوساطة في الأزمة لأول مرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية الأسبوع الماضي إن كلا من روسيا وأوكرانيا منفتحتان على أن تلعب تركيا دورا في حل الأزمة.

وقال أردوغان إنه سيزور زيلينسكي في أوكرانيا في أوائل شباط/ فبراير المقبل لمناقشة الأزمة وسيجتمع أو يتصل ببوتين قريبا.