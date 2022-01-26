انقسام داخل إيران بشأن "التفاوض المباشر" مع واشنطن

مع إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين الماضي، استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تظهر مواقف مخالفة لهذه الخطوة المحتملة من قبل القوى السياسية المتشددة، في حين أيد التيار الإصلاحي هذه الخطوة.

وحذرت جمعية علماء وطلاب الحوزة العلمية (متشددة)، في بيان لها مساء الأربعاء، وزير الخارجية عبد اللهيان من التوجه نحو التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة.

وحثت هذه الجمعية الوزير الإيراني على العودة لتصريحات المرشد علي خامنئي في لقائه الأخير مع حكومة الرئيس السابق حسن روحاني عقب انتهاء ولايته، موضحة أن ”خامنئي شدد على جميع المسؤولين في البلاد، خاصة مسؤولي الحكومة الحالية (إبراهيم رئيسي)، بضرورة أن يتعلموا من أخطاء حكومة روحاني“.

وطالبت الجمعية حكومة رئيسي ووزارة الخارجية في الحكومة بعدم تكرار أخطاء روحاني ووزير خارجيته السابق محمد جواد ظريف في المفاوضات المباشرة مع أمريكا.

وقالت الجمعية وهي تخاطب عبد اللهيان: ”لكن للأسف نحن متفاجئون برؤيتك باتباع نفس المسار الخاطئ، فأنت تعطي الزهور للأمريكيين!“.

وقال عبد اللهيان، مساء الاثنين الماضي: ”إذا وصلنا إلى مرحلة في عملية التفاوض تتطلب اتفاقاً جيداً لإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة فلن نتجاهل ذلك“.

خطأ استراتيجي

من جانبه، اعتبر النائب عن التيار المتشدد، أحمد راستينه، أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا ”خطأ استراتيجي يجب أن لا نقع فيه“.

وقال راستينه، في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“: ”لا يجب أن نكرر خطأ عهد روحاني بإعادة طرح موضوع المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، وإذا اعتقد المسؤولون أنهم بهذا النهج يمكنهم الحفاظ على مصالح البلاد وتأمينها، فإنهم سيصنعون نهجًا استراتيجيًا خاطئاً“.

وأضاف: ”من الأخطاء الإستراتيجية في عهد حسن روحاني أنه كان يعتقد أن التفاوض مع الولايات المتحدة يمكنه حل القضايا السياسية العالمية، وتحقيق مصالح البلاد في صفقة سياسية“.

ورأى النائب الإيراني أن تفاوض حكومة روحاني مع الولايات المتحدة وفر قدرة للدول الغربية للضغط بشكل متزايد على إيران.

خطوة ضرورية

من جانبه، اعتبر نائب رئيس البرلمان السابق السياسي الإصلاحي البارز، علي مطهري، التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة ”خطوة ضرورية“.

وكتب مطهري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”أن مسؤولي الدولة توصلوا أخيرًا إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وفضلوا مصالح الناس على اللافتة الثورية وهي خطوة جيدة“.

وأضاف مطهري متسائلاً: ”من المسؤول عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالأمة من جراء هذا التأخير؟“، في إشارة إلى التأخير في المفاوضات المباشرة مع واشنطن.

مصلحة إيرانية

من جانبه، رأى خبير العلاقات الدولية الإيراني ”بشير إسماعيلي“، في حديث لصحيفة ”افتاب يزد“، أن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة ”مصلحة إيرانية“.

وقال إسماعيلي: ”هناك ثلاثة مبادئ في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب مراعاتها في جميع العلاقات الخارجية للبلاد، المبدأ الأول هو الكرامة، والثاني الحكمة، والمبدأ الثالث المنفعة“.

وأضاف أن ”مبدأ الكرامة يعني أنه في بعض العلاقات الخارجية يجب أن يقاوم المرء ولا يتراجع، ومبدأ المنفعة (المصلحة) هو عكس ذلك، ويعني أنه في بعض الحالات التي يكون فيها من الضروري التحلي بالمرونة والقيام بتراجع استراتيجي“.

وأشار الخبير الإيراني إلى أن ”صانع السياسة الإيرانية يجب أن يأخذ مبدأ المصلحة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وهذا لم تستطع حكومة الرئيس السابق حسن روحاني اعتماده في تنظيم العلاقات مع الخارج“.

التفاوض المباشر

من جانبه، رأى السفير الإيراني السابق لدى بريطانيا، جلال ساداتيان، أن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة لا يعني قبول عضويتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه في عام 2018.

وقال ساداتيان، في حديثه لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، إن ”المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة والوصول إلى اتفاق معها سيكون له أثر اقتصادي على المجتمع الإيراني“.

وأضاف: ”المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى مشاركة الطرفين بأفكارهما دون تدخل الوسطاء، مثل ممثل روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف“.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اجتمعت اليوم مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بشأن التصريحات التي أطلقها بشأن الاستعداد للتفاوض المباشر مع الأمريكيين.

وقال متحدث باسم اللجنة محمود عباس زاده مشكيني للوكالة إن ”عبد اللهيان شدد في اجتماعه مع اللجنة على أننا لم نجر محادثات مباشرة مع الأمريكيين حتى الآن، وإن المحادثات النووية تسير على ما يرام حتى الآن“.

وأضاف مشكيني أن أعضاء اللجنة البرلمانية قدموا مقترحات بشأن المحادثات النووية الجارية، وقد استمع إليها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مبيناً أن ”الأخير أكد وجود بعض القضايا لا تزال عالقة ولم يتم حلها في الجولة الحالية من المفاوضات النووية“.

وزعم النائب الإيراني أن ”الغرب يتطلع إلى الحصول على تنازلات من إيران، لكن المهم بالنسبة لنا هو الوصول إلى اتفاق مستقر وأصلي ومربح للجانبين، يفي بتوجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي“.

ووفق السياسة الإيرانية، تحتاج خطة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة إلى موافقة من قبل المرشد علي خامنئي، أعلى سلطة في إيران.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت خطة التفاوض المباشر، التي رحبت بها الولايات المتحدة، هي تكتيك لمواصلة إضاعة الوقت، أم خطوة جادة للتراجع تتخذها طهران؟!

تجرع السم

وفي سياق متصل، علقت صحيفة ”كيهان“ الإيرانية المعارضة الصادرة في لندن، قائلة: ”هل يمكن أن يكون خامنئي قد اضطر تحت ضغط الحكومات الأجنبية وعناصر داخل النظام تجرع ”كأس السم“ التي تجرعها قبله سلفه الخميني لوقف الحرب مع العراق عام 1988.

واستشهدت الصحيفة المعارضة بما ذكره علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي في وقت سابق، ”إننا إذا لم نقبل الاتفاق النووي، فإن الخيار التالي سيكون الحرب“.