ماكرون: أحداث 1962 في الجزائر لا تُغتفر بالنسبة لفرنسا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنّ حادثة إطلاق النار في شارع إيسلي بالجزائر العاصمة في مارس/ آذار 1962، والتي قتل خلالها الجيش الفرنسي عشرات من أنصار الجزائر، هي حادثة ”لا تغتفر بالنسبة للجمهورية“ الفرنسية.

وأضاف ماكرون، في خطاب في قصر الإليزيه أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى وطنهم الأم بعد الاستقلال، أنّ ”مجزرة 5 يوليو/ تموز 1962“ في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسمياً، والتي راح ضحيتها ”مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون“، يجب أن ”يتم الاعتراف بها“، بحسب ”فرانس برس“.

وأكدت فرنسا، في السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، رغبتها في إحياء الشراكة مع الجزائر، وذلك بعد عودة السفير محمد عنتر داوود إلى العاصمة باريس، بعد أزمة دبلوماسية أدت إلى عودته لبلاده.

ورحب جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا بعودة السفير الجزائري إلى باريس بعد 3 أشهر من الأزمة الدبلوماسية، مؤكدًا رغبة بلاده في إحياء ”الشراكة“ مع الجزائر.

وصرح الوزير الفرنسي لودريان، خلال مقابلة مع تلفزيون ”بي أف أم“ وإذاعة ”آر أم سي“، أن ”هذا خبر جيد.. تسعدني عودة السفير إلى باريس.. كل هذا إيجابي للغاية“.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: ”نرغب في إحياء الشراكة مع الجزائر، ولدينا تاريخ مشترك يشوبه التعقيد والمعاناة، ويجب أن نتجاوز ذلك، ونستأنف معًا طريق النقاش“.

ولفت إلى أن الملفات الرئيسة تتعلق بالهجرة، والقضايا الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وللجزائر دور مركزي في الأمن الإقليمي، لا سيما في مالي، حيث تتدخل فرنسا عسكريًا منذ 8 أعوام في مكافحة المتشددين.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن الجزائر أقامت بعد استقلالها، العام 1962، ”ريعًا للذاكرة“ يحافظ عليه ”النظام السياسي- العسكري“.

لكن الرئيس ماكرون أعلن بعد فترة وجيزة على ذلك أنه ”يأسف للخلافات، وسوء التفاهم مع الجزائر“.

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجزائر، مطلع الشهر الجاري، وقال في وقت سابق من الشهر الجاري: ”كان لدينا بعض سوء التفاهم مع الجزائريين خلال الأشهر الأخيرة، لقد حدث ذلك بالفعل، وكانت هناك دائمًا صعوبات من حين لآخر، لكننا تمكنا دائمًا من حلها“.