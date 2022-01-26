وكالة إيرانية: وزير خارجية قطر يزور طهران الخميس

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور العاصمة طهران يوم الخميس.

وأفادت الوكالة بحسب مصادر خاصة إلى أن ”وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور طهران وسيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان“.

وكان وزير الخارجية القطري قد زار طهران في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، والتقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكانت أول زيارة له منذ أن نالت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ثقة البرلمان في أواخر آب/أغسطس الماضي.

كما زار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طهران في 25 من تموز/ يوليو الماضي، والتقى نظيره الايراني السابق محمد جواد ظريف.

وأمس الثلاثاء، بحث محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفياً مع حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن ”وزير خارجية قطر ونظيره الإيراني تطرقا خلال المحادثة الهاتفية إلى آخر المستجدات الإقليمية، إلى جانب تبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وكان وزير الخارجية القطري أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن يوم الثلاثاء، حول آخر التطورات في محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك آخر التطورات في أفغانستان.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض يوم 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، وفقًا لتقارير إعلامية للبيت الأبيض.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد زار العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 الشهر الجاري في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ توليه منصبه.

ومنذ 3 كانون الثاني/يناير الجاري، تخوض إيران المرحلة الثانية من الجولة الثامنة للمفاوضات النووية مع القوى الدولية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، فيما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في هذه المفاوضات.

وتهدف المفاوضات للوصول إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة منتصف عام 2018.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، محمود عباس زاده مشكيني قال إن مفاوضات فيينا حققت تقدماً إلا أن بعض القضايا لا تزال عالقة لحد الآن.