لافروف: سنتخذ تدابير مناسبة إذا تجاهل الغرب مطالب روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، مجددا موقف موسكو، بأنها ستتخذ ”تدابير مناسبة“ لم يحددها، إذا لم تتلق إجابة بناءة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية التي تطالب بها.

وقال لافروف إن ”موسكو لا تريد إطالة أمد المحادثات بشأن أوكرانيا ومطالب روسيا الأمنية بعدم ضم الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إليها“.

أدلى وزير الخارجية بهذه التصريحات أمام مجلس الدوما أو المجلس الأدنى في البرلمان.

وتتوقع روسيا من واشنطن أن ترد كتابة على مقترحاتها هذا الأسبوع، بشأن الضمانات الأمنية.

والجمعة الماضية، لم يحقق وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن، انفراجة تُذكر في محادثات حول أوكرانيا لكنهما اتفقا على مواصلة المحادثات لحل الأزمة التي أثارت مخاوف من نشوب صراع مسلح.

وحذر الوزير الأمريكي بعد المحادثات التي أجريت في جنيف من رد ”سريع وحاسم“ إذا غزت روسيا أوكرانيا بعد أن حشدت قوات قرب حدودها.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف إن روسيا مازالت تنتظر ردا مكتوبا على المطالب الأمنية التي تقدمت بها.

لكن الوزيرين قالا إنهما مستعدان لمزيد من الحوار في المستقبل، وذكر بلينكن أنه مازال يرى فرصة لتحقيق المطالب الأمنية للطرفين.

وأضاف بلينكن: ”على أساس المناقشات التي أجريناها، المناقشات المكثفة، خلال الأسبوع المنقضي وهنا اليوم في جنيف هناك أرضية ووسيلة لحل بعض المخاوف الأمنية التي نشعر بها بشأن الأمن“.

ووصف المحادثات بأنها ”صريحة وجوهرية“، وقال إن روسيا تجد نفسها اليوم أمام اختيار.

وذكر بلينكن للصحفيين متحدثا عن روسيا ”بإمكانها أن تختار سبيل الدبلوماسية الذي يمكن أن يفضي إلى السلام والأمن، أو السبيل الذي يفضي فقط إلى الصراع، والعواقب الوخيمة، والإدانة الدولية“.

وأضاف أمام الصحفيين أن ”الدبلوماسية هي الأفضل“، متابعا: ”نحن واضحون، إذا دخلت أي قوات روسية أوكرانيا سيكون هذا غزوا جديدا. سيُقابل برد سريع وحاسم وموحد من الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا“.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من قواتها على حدودها مع أوكرانيا، وأرسلت قوات إلى روسيا البيضاء للمشاركة في تدريبات عسكرية، وتريد من حلف شمال الأطلسي التعهد بعدم قبول أوكرانيا مطلقا في عضويته.

ورفض الحلف المطالب الروسية.

وتخشى الدول الغربية من أن موسكو تخطط لشن هجوم جديد على دولة غزتها في 2014، لضم شبه جزيرة القرم.

وتنفي روسيا أنها تخطط لشن أي هجوم لكن تقول إنها قد تقدم على عمل عسكري غير محدد إذا لم تتم تلبية قائمة مطالبها الأمنية.