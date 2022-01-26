الكرملين: فرض عقوبات على بوتين فكرة "مدمرة"

أعتبر الكرملين اليوم الأربعاء أن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي تحدث عنها نظيره الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء ”مدمرة“، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافة ”سياسيا، هذا الأمر ليس مؤلما، إنه مدمر“، معتبرا أن ”هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير“.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه ”سيدرس اتخاذ خطوة نادرة بفرض عقوبات على نظيره الروسي مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا“.

وردًا على سؤال طرحته صحافية حول ما إذا كان يعتزم فرض عقوبات على الرئيس الروسي شخصيًّا، ردّ بايدن الثلاثاء بالقول ”نعم“ ثمّ أضاف ”يمكنني أن أتصوّر الأمر“، مشيرا إلى أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا ”بالكامل“ أو ”حتى أقلّ من ذلك بكثير“، ستكون هناك ”تداعيات هائلة“ و“سيغيّر ذلك العالم“.

إلا أن بايدن لم يحدّد طبيعة العقوبات المحتمل فرضها على بوتين. وعندما تفرض واشنطن عقوبات على شخصيات أجنبية، فإن ذلك يُترجم في معظم الأحيان، من خلال تجميد أصولها ومنع التعاملات مع الولايات المتحدة.

وأشار بيسكوف إلى أن القانون الروسي يمنع في المبدأ مسؤولين كبارًا من امتلاك أصول في الخارج، معتبرًا أن عقوبات من هذا القبيل ”ليست مؤلمة أبدًا“ بالنسبة للسلطات الروسية.

وكان بيسكوف أفاد، في وقت سابق، أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي يصعدان التوتر عبر ”هستيريا الإعلانات“ و“الخطوات الملموسة“، مشيرا إلى أن ”خطر شن قوات أوكرانية هجوما ضد الانفصاليين الموالين لروسيا مرتفع للغاية“.

وقال: ”نحن نعيش في بيئة عدوانية“، مضيفا أن ”الرئيس الروسي بوتين، يقوم بالإجراءات اللازمة لحماية بلاده“.

وبعد سلسلة محادثات دبلوماسية في أوروبا الأسبوع الماضي ترمي إلى نزع فتيل الأزمة، يُعقد اجتماع للمستشارين الدبلوماسيين للرؤساء الروسي والأوكراني والفرنسي وللمستشار الألماني في وقت لاحق الأربعاء، تحت صيغة ”النورماندي“ التي تؤدي فيها باريس وبرلين دور الوسيط. وقال بيسكوف ”آمل أن تكون مناقشة جيّدة ومنفتحة وأن تؤدي إلى الحدّ الأقصى من النتائج“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن لندن ”لا تستبعد فرض عقوبات تستهدف الرئيس بوتين شخصيا إذا غزت موسكو أوكرانيا“، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“.

وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة على بوتين، قالت تراس لتلفزيون سكاي ”لا نستبعد أي شيء“.

وأضافت: ”سنطرح تشريعا جديدا يجعل نظام العقوبات الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف المزيد من الشركات والأفراد في روسيا. سنقدم ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. لا أستبعد ذلك“.

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف فعلية من اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا الشرقية.

وتنفي موسكو الاتهامات الموجهة إليها، بينما يطالب أعضاء حلف شمال الأطلسي بتعزيزات.

وفشلت عدة جولات من المحادثات بين روسيا والدول الغربية في تهدئة التوترات.

وتطالب روسيا بالتزامات خطية بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إليه بعد عام 1997، لا سيما من رومانيا وبلغاريا، وهي مطالب لا يقبل بها الغرب.

ويصر الحلف من جهته على أنه لن يتفاوض بشأن ”مبادئه الأساسية“ بما فيها الدفاع عن جميع دوله والسماح للحلفاء باختيار طريقهم الخاص.