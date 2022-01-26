بريطانيا: لا نستبعد فرض عقوبات على بوتين شخصيا حال غزو أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، إن لندن لا تستبعد فرض عقوبات تستهدف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيا إذا غزت موسكو أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة على الرئيس بوتين، قالت تراس لتلفزيون سكاي: ”لا نستبعد أي شيء“.

وأضافت: ”سنطرح تشريعا جديدا يجعل نظام العقوبات الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف المزيد من الشركات والأفراد في روسيا.. سنقدم ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.. لا أستبعد ذلك“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد اتهم الرئيس الروسي، بوتين، امس الثلاثاء، بأنه يضع عينه على دول الاتحاد السوفييتي السابق الأخرى لإعادة بناء ما وصفه بـ“مجال النفوذ القديم للبلاد“، بحسب ”رويترز“.

وقال جونسون أمام البرلمان ”ما يريده بوتين، بشكل أساسي، هو العودة إلى نظام مناطق النفوذ القديم، وليست أوكرانيا وحدها.. التي يضع عينه عليها“.

ومن ناحية أخرى، قال جونسون إن ”بريطانيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين يجب أن يحرصوا على عدم إعطاء روسيا مبررا لغزو أوكرانيا“، مضيفا أنه ”لا يوجد أعضاء في الحلف على استعداد لإرسال أعداد كبيرة من القوات للقتال في أوكرانيا نفسها“.

وأضاف: ”علينا أن نحذر من القيام بأشياء من شأنها أن تشكل ذريعة للرئيس الروسي للغزو“. ومضى يقول ”علينا أن نحسب ما نقوم به حسابا دقيقا، وأعتقد أن وضع حزمة قوية من العقوبات الاقتصادية، والاستمرار في توفير الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا، وجميع الأمور الأخرى التي نقوم بها.. هذه هي الحزمة الصحيحة“.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني في هذا الإطار إلى أنه يبحث مع الولايات المتحدة منع روسيا من الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي السريع.

ولدى سؤاله عن ذلك ”النظام“ وما إذا كانت بريطانيا ستمنع روسيا من الوصول إليه، قال جونسون ”ليس هناك شك في أن ذلك سيكون سلاحا قويا للغاية“.

وأضاف: ”أخشى أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بمساعدة الولايات المتحدة. نحن في مناقشات حيال ذلك“.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن، مس الثلاثاء، أنه ”سيدرس اتخاذ خطوة نادرة بفرض عقوبات على نظيره الروسي بوتين، مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا“.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان سيدرس معاقبة، بوتين، شخصيا إذا غزا أوكرانيا، قال ”نعم.. سأبحث ذلك“.

وأضاف بايدن أنه قد يحرك على المدى القريب بعضا من 8500 جندي أمريكي وضعوا في حالة تأهب.