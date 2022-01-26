روسيا تشرع بتدريبات بحرية لحماية ممر ملاحي في الدائرة القطبية

قال الأسطول الشمالي في روسيا، إن سفنا حربية روسية دخلت بحر بارنتس، اليوم الأربعاء، للتدريب على حماية ممر ملاحي رئيسي في الدائرة القطبية الشمالية، في وقت تجري فيه موسكو مناورات عسكرية واسعة تشارك فيها كل أساطيلها، وفقا لوكالة رويترز.

ويتابع الغرب عن كثب التحركات العسكرية الروسية، في وقت أثار فيه حشد القوات قرب الحدود مع أوكرانيا مخاوف من نشوب حرب.

ونفت موسكو أنها تعتزم شن هجوم على أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت موسكو إنها ستنظم سلسلة من التدريبات تشارك فيها كل أساطيلها في البحار التي تطل عليها روسيا والمجاورة لها. وستشمل التدريبات مناورات في البحر المتوسط وبحر الشمال وبحر أوخوتسك وشمال شرق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي.

والهدف من مناورات اليوم في الدائرة القطبية الشمالية، هو تقييم مدى الاستعداد القتالي لدى القوات في المنطقة، وقدرتها على حماية الممر البحري الشمالي.

وتشارك في المناورات حوالي 30 سفينة حربية و20 طائرة و1200 فرد.

وكانت روسيا قد استثمرت بكثافة في البنية التحتية لتطوير ممر ملاحي شمالي، وتأمل أن يصبح طريقا ملاحيا رئيسيا مع تزايد وتيرة ارتفاع درجة الحرارة في الدائرة القطبية عنها في بقية أنحاء العالم.

ولا يستخدم هذا الممر حاليا في الشتاء بسبب كثافة الغطاء الجليدي.

وقالت السلطات الروسية، إنها تعتزم بدء الملاحة على مدار العام عبر الممر البحري الشمالي في 2022 أو 2023.

وبدأت القوات الروسية أيضا، أمس الثلاثاء، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مع تدريبات يشارك فيها ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت الوكالات عن قائد القوات الروسية في جنوب روسيا ألكسندر دفورنيكوف، قوله إنها عملية ”مشتركة“ تشمل خصوصًا ”سلاح الجو ومضادات الطائرات وسفن أسطولَي البحر الأسود وبحر قزوين“.

وبحسب وكالة ”تاس“، فإن تدريبات سلاح الجو تشمل 60 مقاتلة وقاذفة في أربع مناطق لا سيما شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014؛ ردا على ثورة موالية للغرب في أوكرانيا.

وبينت المصادر الرسمية أن هدف المناورات الأخيرة يأتي لتنسيق تحرك البحرية والطيران خلال عمليات إطلاق الصواريخ.

ويشارك ستة آلاف عنصر في المناورات للتحقق من جهوزيتهم للقتال في عدة قواعد في مناطق مختلفة بجنوب روسيا.

ويأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد ساعات على تنديد الكرملين بوضع واشنطن آلاف الجنود الأمريكيين في حالة تأهب؛ بسبب الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، ورأى في ذلك ”تصعيدا للتوتر من جانب واشنطن“.