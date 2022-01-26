رئيس البرلمان الإيراني: لم نوقع اتفاقية مع الصين "قانونياً"

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إنه ”من الناحية القانونية، لم يتم توقيع اتفاق طويل الأمد مع الصين“، مشيراً إلى أن ”أي اتفاق مع الدول الأخرى يجب أن يوافق عليه البرلمان الإيراني“.

وجاءت تصريحات قاليباف، رداً على مطالبة عضو البرلمان محمد رضا صباغيان، خلال جلسة البرلمان اليوم، حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، بـ ”تقديم تفسيرات وتفاصيل حول الاتفاقية الإيرانية الصينية“.

وأضاف قاليباف مجيباً عن مداخلة النائب صباغيان: ”لم يتم التوقيع على اتفاق بين إيران والصين، وإذا تم توقيع العقد فيجب أن يوافق عليه البرلمان من الناحية القانونية“.

وتابع وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: ”لم يتم إبرام أي عقد بشكل قانوني، وبحسب الدستور، فإن أي اتفاق مع الدول الأخرى يجب أن يوافق عليه البرلمان“.

وكان النائب صباغيان انتقد بشدة خلال جلسة للبرلمان الإيراني، صباح اليوم، حكومة إبراهيم رئيسي، بسبب عدم الكشف عن بنود الاتفاقية مع الصين أو مع روسيا.

وأضاف: ”اليوم، إذا سأل الناس ممثليهم عن تفاصيل هذه الاتفاقيات، فليس لدينا جواب لنقوله، نتوقع من المسؤولين في الحكومة توضيح ذلك“.

وخاطب النائب صباغيان رئيس البرلمان قاليباف، قائلا: ”لقد تعهدتهم منذ بداية عمل البرلمان الحالي، أنكم سوف تحسنون مكانة البرلمان، لكن جهل أعضاء البرلمان بتفاصيل هذه الاتفاقيات يؤدي تدريجياً إلى تراجع مكانة البرلمان في المجتمع“.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته إلى بكين، عن دخول الاتفاقية مع الصين التي تبلغ مدتها 25 عاماً مرحلة التنفيذ.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية الطويلة بين إيران والصين في أواخر مارس/آذار من العام الماضي، في عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

ولم تتخذ السلطات الحاكمة في إيران حتى الآن مقاربة واضحة لهذه الوثيقة، ورفضت نشر تفاصيلها بذريعة طلب من بكين.

فيما اعتبر بعض الخبراء والناشطين الإيرانيين والمعارضين للنظام، بأن هذه الاتفاقية بمثابة بيع إيران إلى الصين.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أعرب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، عن قلقه من اتفاق إيران مع الصين، وكتب أن ”أمتنا تشهد اليوم اتفاقية سرية مع الحكومة الصينية، وهذه الاتفاقية لم يطلع عليها البرلمان للمصادقة مثلما حدث مع الاتفاق النووي“.

وتقول حكومة حسن روحاني إن ”شروط الاتفاقية مع الصين ظلت سرية بناء على طلب الحكومة الصينية“.

وأظهرت مسودة الاتفاق التي ظهرت على وسائل الإعلام العام الماضي، خططا لتوريد النفط الخام الإيراني إلى الصين على المدى الطويل، فضلا عن الاستثمار في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النووية بقيمة 400 مليار دولار.

وأشارت تقارير وتصريحات لمسؤولين إيرانيين، إلى أن المرشد علي خامنئي كان قد كلف حينذاك مستشاره الحالي رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، للتوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاقية الطويلة الأمد مع الصين.

ومؤخراً، قالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران تعتزم التوقيع على اتفاقية مدتها 20 عاماً مع روسيا، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو الأسبوع الماضي.

ولكن، لا يزال الشعب وأعضاء البرلمان الإيراني لا يعرفون التفاصيل الدقيقة للاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مع الصين.