اليابان: سنتعاون مع أمريكا إذا غزت روسيا أوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان معا في حالة إذا ما غزت روسيا أوكرانيا، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضاف أن المحادثات مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بما سيحدث في حالة وقوع الغزو، جرت خلال مؤتمر قمة عبر الهاتف الأسبوع الماضي.

وحشدت روسيا قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ما أثار توترات مع الدول الغربية. وتصر موسكو على عدم وجود خطط للغزو.

وأعلنت برلين مساء الاثنين، في ختام مؤتمر عبر الفيديو جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة عدد من الدول الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ القادة الغربيين جددوا دعمهم ”غير المشروط“ لوحدة أراضي أوكرانيا وتوعدوا روسيا بـ ”عواقب وخيمة“ إذا ما شنت ”عدواناً“ ضد جارتها الغربية.

وقال متحدّث باسم المستشارية الألمانية إثر الاجتماع الذي شارك فيه قادة كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، إن القادة الغربيين ”أجمعوا على أنه من مسؤولية روسيا أن تتخذ مبادرات واضحة للتهدئة“.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام المؤتمر التوصل الى اتفاق ”تام“ بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

وقال بايدن للصحافيين إثر انتهاء الاجتماع مع حلفاء من أوروبا وحلف شمال الأطلسي ”أجريت لقاءً جيدا جدا جدا جدا (…) هناك إجماع تام مع القادة الأوروبيين“.

وتبدو الحياة في العاصمة الأوكرانية كييف عادية إلى حد بعيد، المقاهي مفتوحة والمتاجر ومحطات الوقود تعمل بشكل عادي وحتى التدابير الأمنية المتخذة تبدو غير مرئية، بينما يؤكد سكان المدينة استعدادهم للمقاومة إن حصل غزو من جانب الجار الروسي.