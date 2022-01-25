صحيفة تابعة لخامنئي: التفاوض المباشر مع واشنطن "خدعة أمريكية"

انتقدت صحيفة ”كيهان“ الممولة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، دعوة بعض المسؤولين الإيرانيين بإمكانية التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، معتبرة أن ذلك ”امتياز تمنحه طهران لواشنطن وهو بمثابة خدعة أمريكية للهروب من رفع العقوبات“.

وقال رئيس تحرير الصحيفة الصحفي المتشدد ”حسين شريعتمداري“، في مقال له بعددها الصادر الأربعاء، ”إن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة هي خطة خداع أمريكية للحكومة الإيرانية بهدف الهروب من رفع العقوبات“.

ووجه شريعتمداري انتقادات لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني الذين أعلنوا عن استعداد طهران للتفاوض المباشرة مع واشنطن، داعياً إياهم إلى تصحيح تصريحاتهم.

ووصف الصحفي المتشدد ما طرحه عبد اللهيان وشمخاني بأنها ”تصريحات غير مدروسة وقد أغضبت أنصار التيار المتشدد“، متسائلاً ”ما الذي حققته حكومة الرئيس السابق حسن روحاني من المفاوضات المباشرة مع أمريكا“.

ورأى إن هدف الأمريكيين من المفاوضات المباشرة مع إيران لا يقتصر على القضايا النووية بل يريدون جرها لقضايا أخرى، مبيناً إن ”المفاوضات النووية الحالية في فيينا تمر بعملية معقدة تنتج عن تهرب أوروبا من الموضوع الرئيسي للمحادثات“.

وأضاف إن ”الولايات المتحدة تريد من المفاوضات المباشرة إدخال قضية صناعة الصواريخ الإيرانية ووجودها في المنطقة ضمن المحادثات“.

وتساءل رئيس تحرير الصحيفة التي يمولها مكتب خامنئي وهو يخاطب عبد اللهيان وشمخاني ”لماذا وبأي تحليل منطقي ومقبول تتحدثون عن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ؟!“.

وتابع ”ألا تعتقدون أن أمريكا تحاول التفاوض مباشرة بهدف إضافة مواد أخرى إلى الاتفاق النووي؟!“، مشيراً إلى أن ”القبول بالمفاوضات المباشرة مع أمريكا تهدف إلى إخضاع إيران في مستنقع وضعه له أعدائنا“، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم ريسي قال مساء الثلاثاء خلال مقابلة تلفزيونونية، ”إنه إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية، فسيكون من الممكن إحياء الاتفاق النووي“.

وأضاف رئيسي رداً على سؤال حول استعداد إيران لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة: ”لم نتفاوض مع الولايات المتحدة بعد، ولكن فقط إذا كان الطرف الآخر مستعدًا لرفع العقوبات، فسيكون هناك مجال لأي اتفاق“.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن يوم الاثنين استعداد إيران لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة إذا لزم الأمر للتوصل إلى اتفاق جيد.

فیما مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الأدميرال علي شمخاني، الثلاثاء، إنه سيتم استبدال طريقة التواصل (التفاوض) مع الولايات المتحدة في حال كانت هناك إمكانية الوصول إلى اتفاق في محادثات فيينا الجارية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد رفضت في السابق التفاوض مع الولايات المتحدة في إطار محادثات فيينا.