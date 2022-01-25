واشنطن تحذّر بيلاروسيا من مساعدة موسكو على غزو أوكرانيا

حذّرت الولايات المتحدة الثلاثاء بيلاروسيا من رد انتقامي في حال ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برياس ”لقد أوضحنا لبيلاروسيا أنها في حال سمحت باستخدام أراضيها في هجوم ضد أوكرانيا ستواجه ردا سريعا وحاسما من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا“.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنه حذّر روسيا مجددا من عقوبات مشددة في حال عمدت موسكو إلى مهاجمة جارتها.

وقال بايدن للصحافيين ”لا توجد نية لنشر قوات أمريكية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا“، بعد وقت قصير من وضع الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب لتعزيز الحلف العسكري الغربي.

لكن الرئيس الأمريكي أكد مجددًا أن روسيا ستعرّض نفسها لعقوبات اقتصادية ”كبيرة“ في حال وقوع هجوم، وأن العقوبات يمكن أن تصل إلى حد فرض إجراءات يمكن أن تستهدف شخصيّا رئيسها فلاديمير بوتين.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الأمريكي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحافية عن ما إذا كان واردًا بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصيّا، فأجاب بايدن ”نعم. يمكن أن أنظر في ذلك“.

من ناحية أخرى، رفض بايدن التكهن باللحظة التي يمكن أن تتعرض فيها أوكرانيا لهجوم، وقال إن ”الأمر سيكون مثل قراءة فنجان القهوة“، مضيفًا _في إشارة إلى الرئيس بوتين_ ”كل شيء يتوقف على قراره“.

وقال بايدن ”إذا غزت روسيا البلد بأكمله“ أو ”أقل بكثير“ من ذلك، فستكون هناك ”عواقب وخيمة“، ليس فقط بالنسبة لها ولكن في ”العالم بأسره“.

وأضاف أنه سيكون ”أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية. (…) من شأن ذلك أن يغيِّر العالم“.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه الثلاثاء، على التزام الهدوء بشأن التهديد بشن هجوم روسي، وقال إن هناك تقدمًا في العمل لعقد اجتماع بينه وبين زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا.

وفي خطاب بثه التلفزيون، ذكر زيلينسكي أن انسحاب الأفراد من السفارات الغربية في كييف هذا الأسبوع، لا يشير إلى أن التصعيد العسكري مع روسيا أمر حتمي.

وقال زيلينسكي ”لا توجد نظارات وردية، ولا أوهام طفولية، فكل شيء ليس بسيطا… لكن يوجد بصيص أمل“.