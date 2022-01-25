أزمة أوكرانيا.. بايدن يهدد بفرض عقوبات على بوتين شخصيًا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا إذا شنّت القوات الروسية هجومًا على أوكرانيا.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الأمريكي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحفية عمّا إذا كان واردًا بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصيًا، فأجاب بايدن ”نعم. يمكن أن أنظر في ذلك“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وهبطت طائرة أمريكية تحمل عتادًا عسكريًا وذخائر في كييف، اليوم الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا، في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم عسكري روسي محتمل.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة إن ”شركاءنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم تصلنا الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة“، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

والولايات المتحدة أقوى داعم لأوكرانيا في محاولة لتجنب هجوم جديد من جانب روسيا، التي حشدت قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وتنفي موسكو التخطيط لشن هجوم.

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، العام الماضي، وأكثر من 2.7 مليار دولار إجمالًا منذ 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وعبّرت أوكرانيا عن امتنانها لتلقي المساعدة، غير أنها انتقدت الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأمريكية وغيرهم من العاملين في السفارة، ووصفت ذلك بأنها خطوة ”سابقة لأوانها“.

وفي سياق الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأنه يضع عينه على دول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى؛ لإعادة بناء ما وصفه بمجال النفوذ القديم للبلاد.

وقال جونسون أمام البرلمان: ”ما يريده بوتين بشكل أساس هو العودة إلى نظام مناطق النفوذ القديم، وليست أوكرانيا وحدها التي يضع عينه عليها“.

من ناحية أخرى، قال جونسون إن بريطانيا، وأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين، يجب أن يحرصوا على عدم إعطاء روسيا مبررًا لغزو أوكرانيا.

وأضاف أنه لا يوجد أعضاء في الحلف على استعداد لإرسال أعداد كبيرة من القوات للقتال في أوكرانيا نفسها.

وأشار إلى أنه ”علينا أن نحذر من القيام بأشياء من شأنها أن تشكل ذريعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغزو“.