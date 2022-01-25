على وقع تهديدات بهجوم روسي.. الرئيس الأوكراني يدعو مواطنيه لعدم "الذعر"

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه اليوم الثلاثاء، على التزام الهدوء بشأن التهديد بشن هجوم روسي، وقال إن هناك تقدما في العمل لعقد اجتماع بينه وبين زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا.

وفي خطاب بثه التلفزيون، ذكر زيلينسكي أن انسحاب الأفراد من السفارات الغربية في كييف هذا الأسبوع، لا يشير إلى أن التصعيد العسكري مع روسيا أمر حتمي.

وقال زيلينسكي: ”لا توجد نظارات وردية، ولا أوهام طفولية، فكل شيء ليس بسيطا… لكن هناك أمل“.

وأضاف: ”احموا أجسامكم من الفيروسات ورؤوسكم من الأكاذيب وقلوبكم من الذعر والفزع“.

إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأضاف بايدن أنه ”قد يحرك على المدى القريب بعضا من 8500 جندي أمريكي وُضعوا في حالة تأهب“.

من جهته، أعلن الكرملين يوم الثلاثاء، أن تصرفات واشنطن وتصريحاتها بشأن أوكرانيا تؤدي إلى تصعيد التوتر وإن روسيا تتابع الأمر بقلق بالغ بعد أن وضعت الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب استعدادا لنشرهم في أوروبا إذا لزم الأمر.

وقال حلف شمال الأطلسي أمس الإثنين، إنه قرر وضع قواته في حالة تأهب وتعزيز وجوده في شرق أوروبا بمزيد من السفن والمقاتلات، في خطوة وصفتها روسيا بأنها ”هستيريا“ غربية ردا على حشدها لقوات على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت طائرة أمريكية تحمل عتادا عسكريا وذخائر هبطت في كييف، يوم الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم عسكري روسي محتمل.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: ”شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم تصلنا الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة“.

والولايات المتحدة أقوى داعم لأوكرانيا في محاولة لتجنب هجوم جديد من جانب روسيا التي حشدت قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وتنفي موسكو التخطيط لشن هجوم.

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار إجمالا منذ 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وعبرت أوكرانيا عن امتنانها لتلقي المساعدة، غير أنها انتقدت الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأمريكية وغيرهم من العاملين بالسفارة ووصفت ذلك بأنها خطوة ”سابقة لأوانها“.