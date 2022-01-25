الرئيس الإيراني يربط إحياء "الاتفاق النووي" برفع العقوبات الأمريكية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، إن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، ممكن إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.

وأضاف رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين للتلفزيون الإيراني الرسمي: ”إذا رفع الطرف الآخر العقوبات فسيكون هناك إمكان لإحياء الاتفاق“.

وتجري طهران وواشنطن منذ نيسان/أبريل، محادثات غير مباشرة في فيينا لإنقاذ الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في 2018،/ وعاودت فرض عقوبات قاسية على إيران.

وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أنهم يأملون في تحقيق انفراجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن لا تزال هناك خلافات حادة.

وترفض إيران أي مهلة تفرضها القوى الغربية.

وقالت إيران أمس الإثنين، إنها مستعدة للنظر في إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة إذا شعرت أن بإمكانها الحصول على اتفاق جيد مع ضمانات بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى.

وقال رئيسي: ”لم نجر محادثات مع الأمريكيين. ولكن كما أعلنا في وقت سابق ونعلن مجددا، إذا كانت الأطراف (الأخرى) مستعدة لرفع العقوبات الجائرة عن الأمة الإيرانية، فهناك مجال لأي اتفاق“.

ونظرا لأن إيران ترفض الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين في فيينا، يتعين على الأطراف الأخرى في الاتفاقية- بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا- أن تتنقل بين الجانبين لنقل مواقف أحدهما للآخر.

واليوم الثلاثاء، أيضا قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن المحادثات التي تستهدف إنعاش الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الغربية وإيران تقترب من مأزق خطير.

وأضافت تراس أمام البرلمان أن ”هذه المفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس سريعا بالقدر الكافي، نواصل العمل بشراكة وثيقة مع حلفائنا لكن المفاوضات بدأت تصل إلى مأزق خطير.

وأشارت إلى أن ”على إيران أن تختار الآن ما إذا كانت ترغب في إبرام اتفاق أو أن تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي. ولو انهار الاتفاق النووي ستكون كل الخيارات مطروحة على الطاولة“.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد انسحب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، مما دفع إيران إلى خرق القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي بشكل تدريجي.