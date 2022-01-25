الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات الأحد القادم

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيؤدي زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأضاف هرتسوغ، في بيان: ”لدينا فرصة لصناعة التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة“.

وتابع البيان: ”تأتي هذه الزيارة المهمة في الوقت الذي ينشغل فيه البلدان بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد“.

وهذه أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى دولة الإمارات.

وكان رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ قد دان، الأسبوع الماضي، خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ”الاعتداءات الإرهابية الحوثية“ التي تعرضت لها مواقع مدنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“ عن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ تأكيده ”رفض بلاده هذه الاعتداءات، وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها“.

وقدم هرتسوغ خلال الاتصال ”تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد في ضحايا الاعتداءات الإرهابية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين“.

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إسرائيل أدان خلاله الاعتداءات الحوثية الإرهابية على الإمارات#وام https://t.co/ULX67AcWFz pic.twitter.com/YDRxHI1KMM — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2022

والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد بعيد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.