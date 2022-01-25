جونسون يتهم بوتين بأنه "يضع عينه" على دول أخرى لإعادة النفوذ القديم

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأنه يضع عينه على دول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى لإعادة بناء ما وصفه بمجال النفوذ القديم للبلاد.

وقال جونسون أمام البرلمان: ”ما يريده بوتين بشكل أساسي هو العودة إلى نظام مناطق النفوذ القديم، وليست أوكرانيا وحدها … التي يضع عينه عليها“.

ومن ناحية أخرى، قال جونسون إن بريطانيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين يجب أن يحرصوا على عدم إعطاء روسيا مبررا لغزو أوكرانيا، مضيفا أنه لا يوجد أعضاء في الحلف على استعداد لإرسال أعداد كبيرة من القوات للقتال في أوكرانيا نفسها.

وأضاف أن ”علينا أن نحذر من القيام بأشياء .. من شأنها أن تشكل ذريعة (للرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لغزو أوكرانيا“.

ومضى يقول: ”علينا أن نحسب ما نقوم به حسابا دقيقا وأعتقد أن وضع حزمة قوية من العقوبات الاقتصادية، والاستمرار في توفير الأسلحة الدفاعية (لأوكرانيا)، وجميع الأمور الأخرى التي نقوم بها، هذه هي الحزمة الصحيحة“.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني في هذا الإطار إلى أنه يبحث مع الولايات المتحدة منع روسيا من الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي السريع.

ولدى سؤاله عن ذلك النظام وما إذا كانت بريطانيا ستمنع روسيا من الوصول إليه، قال جونسون: ”ليس هناك شك في أن ذلك سيكون سلاحا قويا للغاية“.

وأضاف للمشرعين: ”أخشى أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بمساعدة الولايات المتحدة. نحن في مناقشات حيال ذلك“.

إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، يوم الثلاثاء، إنها ستزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، في الوقت الذي وجهت فيه تحذيرا جديدا لروسيا بأن أي غزو للأراضي الأوكرانية ستكون تكلفته الاقتصادية باهظة.

وقالت للبرلمان: ”سأزور أوكرانيا الأسبوع المقبل“.

وتابعت أن ”أي توغل عسكري روسي آخر في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا فادحا وستكون تكلفته باهظة على الاقتصاد الروسي بما يشمل عقوبات منسقة“.

وأمس الإثنين، قال حلف شمال الأطلسي إنه وضع قواته في حالة تأهب وعززها في شرق أوروبا عبر الدفع بمزيد من السفن والمقاتلات في تحرك نددت به روسيا باعتباره تصعيدا للتوتر فيما يتعلق بأوكرانيا.

وفي سياق ترحيبه بسلسلة عمليات نشر القوات التي أعلنها أعضاء الحلف في الأيام الأخيرة، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الحلف ”سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، بما يشمل تعزيز الجزء الشرقي من الحلف“.

وهذه الخطوة مؤشر آخر على أن الغرب يستعد لاحتمالية شن روسيا هجوما على جارتها بعد حشد ما يقدر بنحو 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، على الرغم من أن روسيا تنفي وجود أي نية لديها للغزو.

وقالت بريطانيا إنها ستسحب بعض موظفيها وعائلاتهم من سفارتها في أوكرانيا بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها أمرت بمغادرة أفراد عائلات موظفي سفارتها، كما سُمح للدبلوماسيين الأمريكيين بالمغادرة طواعية.