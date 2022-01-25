روسيا تبدأ مناورات عسكرية قرب أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بدأت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مع تدريبات يشارك فيها ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت الوكالات عن قائد القوات الروسية في جنوب روسيا ألكسندر دفورنيكوف، قوله إنها عملية ”مشتركة“ تشمل خصوصًا ”سلاح الجو ومضادات الطائرات وسفن أسطولَي البحر الأسود وبحر قزوين“.

وبحسب وكالة ”تاس“، فإن تدريبات سلاح الجو تشمل 60 مقاتلة وقاذفة في أربع مناطق لا سيما شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014؛ ردا على ثورة موالية للغرب في أوكرانيا.

وبينت المصادر الرسمية، أن هدف المناورات الأخيرة، يأتي لتنسيق تحرك البحرية والطيران خلال عمليات إطلاق الصواريخ.

من جانب آخر، يشارك ستة آلاف عنصر في المناورات للتحقق من جهوزيتهم للقتال في عدة قواعد في مناطق مختلفة بجنوب روسيا.

ويأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد ساعات على تنديد الكرملين بوضع واشنطن آلاف الجنود الأمريكيين في حالة تأهب؛ بسبب الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، ورأى في ذلك ”تصعيدا للتوتر من جانب واشنطن“.

يشار إلى أنه في أوائل عام 2014، أصبحت شبه جزيرة القرم محور أخطر أزمة بين الشرق والغرب، منذ الحرب الباردة، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني المنتخب (والموالي لروسيا) فيكتور يانوكوفيتش باحتجاجات شابها العنف في العاصمة كييف.

عند ذاك، قامت قوات موالية لروسيا بالسيطرة على القرم، وبعد ذلك صوت سكان المنطقة – وغالبيتهم من ذوي الأصول الروسية – في استفتاء عام للانضمام إلى روسيا الاتحادية، إلا أن أوكرانيا والدول الغربية قررت أن الاستفتاء كان غير شرعي.

في الإطار، يستبعد عدد من الخبراء تدخلا عسكريا محدّد الأهداف من روسيا في أوكرانيا، مرجحين توجيه ضربات روسية على أهداف استراتيجية في أوكرانيا دون عبور الحدود.

يذكر أن روسيا قد نشرت خلال الأسابيع الأخيرة عشرات آلاف الجنود ودبابات وسلاح مدفعية على مقربة من الحدود الأوكرانية، مستعينة بدعم عسكري استقدمته من أقصى شرق البلاد.

وغادرت سفن روسية ناقلات للدبابات والقوات، البلطيق في الأيام الأخيرة متجهةً نحو الجنوب، ويشتبه أنها تقصد البحر الأسود.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره الروسي سيرغي لافروف مؤخرا، في وقت حذر فيه بلينكن من أن أي تجاوز روسي للحدود الأوكرانية سيقابله رد فعل سريع وقاس من الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بينما ينفي الكرملين باستمرار تخطيطه لأي هجوم عسكري، مشدّدا على أن خفض التصعيد يمر بضمانات مكتوبة.