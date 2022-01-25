"منظمة الصحة" ترشح المدير العام "غيبرييسوس" لولاية ثانية

ضمن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ولاية ثانية له بعد اقتراع تم، اليوم الثلاثاء، جعله المرشح الوحيد للمنصب في انتخابات اختيار قيادة للمنظمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والذي يضم 34 عضوا، باتريك إيموث، بعد اقتراع سري، ”أود أن أهنئ الدكتور تيدروس على ترشيحه لمنصب مدير عام لولاية إضافية من خمس سنوات، اعتبارا من 16 آب/أغسطس 2022“.

يشار إلى أن الدكتور تيدروس الذي خلف في 2017 الصينية مارغريت تشان، يحظى بتقدير شديد خصوصا لدى الأفارقة الذين يرون فيه ”صديقا لأفريقيا“ أتاح تركيز أنظار المجموعة الدولية على القارة، خصوصا في فترة الوباء.

والاستثناء الوحيد لهذه الصورة جاء من إثيوبيا التي نددت، في منتصف كانون الثاني/يناير، بتعليقاته حول الوضع الإنساني في منطقة تيغراي التي تشهد حربا، والتي يتحدر منها.

ووجّهت الحكومة الإثيوبية ”مذكرة شفهية“ دبلوماسية طالبت فيها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق بحق تيدروس؛ متّهمة إياه بـ“سوء السلوك وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية“، لكن بدون أن تساند دول أخرى هذا الطلب.

وكان تيدروس قد وصف، في كانون الثاني/يناير الجاري، الأوضاع في إقليم تيغراي بأنها ”جحيم“، وقال: ”إن الحكومة تمنع وصول الأدوية وغيرها من المساعدات الأساسية إلى سكان المنطقة الذين هم بأمس الحاجة إليها“.

وقدمت ترشيحه 28 دولة أعضاء في منظمة الصحة العالمية، بينها فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وعدد صغير من الدول الأفريقية بينها كينيا ورواندا.

يشار إلى أن تيدروس مختص في مرض الملاريا، ويبلغ من العمر 56 عاما، وهو حائز على شهادة في علم المناعة، وهو طبيب صحة عامة ووزير صحة سابق ووزير خارجية سابق لإثيوبيا، وهو أول أفريقي يترأس منظمة الصحة العالمية.

وكان تيدروس موضع اتهامات علنية من عشرات من الدول الأعضاء، بينها تلك التي دعمت ترشيحه بسبب غضبها من تعامله مع فضيحة العنف الجنسي التي طالت موظفين في المنظمة في صفوف العاملين الإنسانيين- في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال مكافحة وباء أيبولا بين 2018 و 2020.

وأظهر الوباء أيضا أن دعواته بقيت في غالب الأحيان بدون صدى، كما حصل حين دعا الدول الغنية إلى بذل المزيد من الجهود للحد من عدم المساواة في مكافحة كوفيد-19 أو فرض تجميد على الجرعات المعززة من اللقاح.