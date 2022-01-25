وزيرة خارجية بريطانيا: محادثات إيران النووية تقترب من مأزق خطير

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات التي تستهدف إنعاش الاتفاق النووي المبرم العام 2015، بين القوى الغربية وإيران ”تقترب من مأزق خطير“.

وأضافت أمام البرلمان ”هذه المفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس سريعا بالقدر الكافي. نواصل العمل بشراكة وثيقة مع حلفائنا، لكن المفاوضات بدأت تصل إلى مأزق خطير“.

وتابعت ”على إيران أن تختار الآن ما إذا كانت ترغب في إبرام اتفاق، أو أن تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي. ولو انهار الاتفاق النووي ستكون كل الخيارات مطروحة على الطاولة“.

ومن جانب آخر ترك ريتشارد نفيو نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران موقعه في الفريق المكلف بالتفاوض في الملف النووي، وهو ما أرجعته صحيفة وول ستريت جورنال إلى ”خلافات في الرأي“.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، أن ريتشارد نفيو لم يعد عضوا في فريق التفاوض، لكنه لا يزال موظفا بالوزارة.

ولم يذكر المسؤول سببا لرحيل نفيو عن الفريق، لكنه قال إن تنقلات الأفراد ”شائعة جدا“ بعد عام في عمر الإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت وول ستريت جورنال، إن نفيو ”رحل بعد خلافات في الرأي داخل فريق التفاوض الأميركي“. وذكرت الصحيفة أن نفيو ”كان يؤيد نهجا أشد صرامة في المفاوضات الحالية“.

ويأتي رحيله في وقت حرج، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إنه لم يتبق سوى أسابيع فقط أمام فرصة إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015.

واستؤنفت المحادثات التي تستضيفها فيينا في هذا الصدد قبل نحو شهرين.

وكررت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، أنها لا تزال منفتحة على الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا أخرى، بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران ستدرس الأمر لكنها لم تتخذ أي قرار فيه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة لم تجعل من إفراج إيران عن 4 أميركيين شرطا للتوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي.

وكان قد صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس الإثنين، إن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الدخول في محادثات مباشرة مع واشنطن.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بطهران، أن ”التقارير التي تفيد بأن إيران والولايات المتحدة تتفاوضان مباشرة غير صحيحة. ومع ذلك، فإذا وصلنا إلى مرحلة يتطلب فيها التوصل إلى اتفاق جيد مع ضمانات قوية محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، فسننظر في الأمر“.