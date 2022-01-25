لماذا "تتلهف" تركيا إلى التوسط في الأزمة الأوكرانية قبل خروجها عن السيطرة؟

اعتبر موقع إخباري أمريكي أنه قد ينظر إلى عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوسط بين روسيا وأوكرانيا على أنه جهد سلام جدير بالثناء أو الاستفزاز، لكن شبح الحرب المتزايد يشكل سببا للقلق الحقيقي لتركيا.

وأشار موقع ”المونيتور“ في تقرير الإثنين إلى أن سبب ذلك هو أن تركيا هي دولة من بين الدول الأولى التي ستشعر بتداعيات أي صراع عسكري بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت الموقع إلى أن عرض الوساطة الذي قدمه أردوغان يعكس مخاوف أنقرة من حالة الارتباك التي قد تجد نفسها فيها في حالة نشوب حرب في شرق أوكرانيا.

وأوضح أنه على الرغم من علاقته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثار أردوغان الغضب في موسكو ليس فقط من خلال إظهار التضامن القوي مع كييف، ولكن أيضًا من خلال دعم إستراتيجية ”الناتو“ لتوسيع وجوده في منطقة البحر الأسود، بما في ذلك من خلال التحركات التي أثارت تساؤلات حول التزام أنقرة باتفاقية مونترو لعام 1936، وهو أمر حاسم للمصالح الروسية في البحر الأسود.

طبول الحرب

وقال الموقع في تقريره:“ولكن الآن بعدما بدأت طبول الحرب تقرع وتتوقع واشنطن أن تظل أنقرة صامدة، يحاول أردوغان وضع تركيا في موقف محايد على الأقل في المظهر“، مشيرة إلى أنه في مكالمات هاتفية مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر، دعا أردوغان الزعيمين إلى تركيا. لكن مع تجاهل روسيا للدعوة يخطط أردوغان الآن لزيارة كييف في أوائل الشهر المقبل، ويأمل في السفر أيضا إلى موسكو.

ورأى ”المونيتور“ أنه في حين أن تركيا بحاجة ماسة إلى تهدئة التوترات، فإن استخدام أوكرانيا من حين لآخر لطائرات بدون طيار تركية المصدر، يبرز كصداع محتمل لأنقرة.

وأشار إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، سعى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للدفاع عن مبيعات الطائرات بدون طيار كجزء من التزامات ”الناتو“ تجاه الشركاء من غير الأعضاء.

وأعرب عن اعتقاده أنه يمكن أيضًا قراءة تصريحات أكار على أنها رفض للمزاعم الغربية بأن إمداد تركيا بطائرات مسيرة مسلحة لأوكرانيا أثار استفزاز روسيا.

استرضاء بوتين

وقال التقرير:“لكن في الوقت نفسه، يشعر أردوغان بالحاجة إلى استرضاء بوتين، بالنظر إلى الصداقة بين أنقرة وموسكو، التي اكتسبت توجها إستراتيجيا.. ونتيجة لذلك، فقد تأرجح بين دعم الموقف المتشنج للولايات المتحدة وبريطانيا والذي تدعمه أيضا، بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، والنهج الأكثر حذرًا للدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا والنمسا والمجر.. وقد سهّل الانقسام الأوروبي من قدرة أردوغان على المناورة.“

ونبه التقرير إلى أن التصعيد العسكري في شرق أوكرانيا قد يجبر أنقرة على اتخاذ قرارات صعبة، لا سيما فيما يتعلق بمسؤوليتها في الحفاظ على طريق الملاحة عبر المضيق التركي، وأنه من المرجح أن يكون تجنب المواجهة مع موسكو هو الشغل الشاغل لأنقرة.

مصالح أردوغان

وقال التقرير:“لدى حكومة أردوغان قائمة طويلة من المصالح التي يجب مراعاتها، بما في ذلك استقرار المضيق التركي والبحر الأسود، ومحطة أكويو للطاقة النووية التي يبنيها الروس في جنوب تركيا، وتأمين إمدادات الغاز من خطوط الأنابيب مع روسيا والأسواق الروسية لمصدري الفاكهة والخضراوات التركية، والعديد من مشاريع شركات البناء التركية في روسيا وسعيها إلى توسيع نفوذها في القوقاز بعد مساعدة أذربيجان في حرب ناغورنو كاراباخ العام 2020 وعملياتها المستمرة في سوريا وليبيا.“

وختم قائلا: ”حتى لو تمكنت أنقرة من اتخاذ موقف محايد، فإن العلاقات التركية الروسية قد لا تنجو من هذه الأزمة إذ أنه من الصعب أن نتخيل أن بوتين سيتجاهل بيع تركيا للطائرات المسلحة بدون طيار لأوكرانيا أو وصف أردوغان لشبه جزيرة القرم بأنها منطقة مغتصبة.. ولذلك لا يمكن استبعاد الانتقام الروسي المحتمل في قضايا مثل الصراع القبرصي أو الوجود العسكري التركي في سوريا وليبيا والعراق أو المشكلة الكردية.“