مستشار لخامنئي: التفاوض المباشر مع واشنطن سيتم لدى إمكانية التوصل لاتفاق

أعلن علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، أن طهران ستستبدل طريقة التواصل (التفاوض) الحالية، غير المباشرة، مع الولايات المتحدة، في حال وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق خلال محادثات فيينا، حول الملف النووي.

وقال شمخاني، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”حتى الآن، تم التواصل مع الوفد الأمريكي في فيينا من خلال الرسائل المكتوبة غير الرسمية، ولم ولن تكون هناك حاجة للمزيد“.

وأضاف: ”سيتم استبدال طريقة الاتصال هذه بطرق أخرى فقط عندما تكون هناك إمكانية للوصول لاتفاق جيد“.

وكانت واشنطن قد جددت الاثنين استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني، وذلك رداً على طرح طهران هذه الفرضية للمرة الأولى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة مستعدة لعقد لقاءات مباشرة مع إيران، مضيفاً أن اللقاء المباشر مع إيران يتيح تواصلاً فعالاً يساعد على التوصل إلى تفاهم.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قال مساء الاثنين، إن ”الوفد الأمريكي في فيينا قدم مقترحاته لإيران في مجال القضايا الفنية، وهو يوجه رسائله إلى إيران عبر طرق مختلفة ويطالب بمفاوضات مباشرة معنا“.

وأضاف عبد اللهيان، خلال كلمته في ”مؤتمر إيران ودول الجوار“ بطهران: ”نحن نجري المفاوضات مع مجموعة 4+1 بشكل مباشر ولدينا مفاوضات غير مباشرة مع الأمريكيين، ولا صحة لما تم تناقله عن إجراء مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة“.

وأبدى الوزير الإيراني استعداد بلاده للتفاوض المباشر مع واشنطن، وقال ”لكن إذا وصلنا في المفاوضات النووية إلى مرحلة، تمكننا من تحقيق نتيجة جيدة بضمانات متينة، ولا بد من التفاوض المباشر مع أمريكا، فسنفعل ذلك“.

وتستضيف فيينا مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب.

وتجري المفاوضات رسمياً بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.