كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

قالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا انهما صاروخان من طراز كروز في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من إجرائها سلسلة تجارب على إطلاق صواريخ بالستية.

وأضافت أن جيش كوريا الجنوبية يقيّم عمليتي الإطلاق لتحديد طبيعة المقذوفات.

ويعد هذا خامس اختبار تجريه كوريا الشمالية هذا العام لإطلاق صواريخ مع تعهد زعيم البلاد كيم جونج أون بتعزيز قدرات الجيش بأحدث التقنيات في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ودفعت أكبر سلسلة لإطلاق صواريخ تجريها الدولة المعزولة منذ 2019 على الأقل الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعبير عن قلقه كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة.

وقال لي سانج مين، الخبير العسكري بالمعهد الكوري للتحليل الدفاعي، إن وابل الصواريخ الذي أطلقته كوريا الشمالية هذا الشهر يبدو أنه يهدف إلى إثارة التوترات الجيوسياسية وربما يدفع إدارة بايدن إلى وضع إستراتيجية جديدة تخص الزعيم كيم جونج أون.

وتابع ”صواريخ كروز أبطأ من الصواريخ البالستية وبالتالي تعتبر أقل خطورة لكنها تضرب الأهداف بدقة عالية وستستمر كوريا الشمالية في تطويرها“.

وإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ كروز ليس محظورا بموجب العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونغيانج.

وألمحت كوريا الشمالية، يوم الخميس الماضي، إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه الزعيم كيم جونغ أون، تأهبه لـ“مواجهة طويلة الأمد“ مع الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال ”أعطى توجيهات لقطاع معني للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل“ جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت، في ما يرجح أنه إشارة إلى برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى والأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة أن ”السياسة العدائية للولايات المتحدة وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن“، بحسب وكالة (ا ف ب).

وكانت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أعلنت أن بيونغيانغ أطلقت الاثنين قبل الماضي، صواريخ موجهة تكتيكية، في أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات التي سلطت الضوء على برامجها الصاروخية المتطورة.