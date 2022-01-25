إصابة 7 جنود أمريكيين بحادث هبوط طائرة إف-35 على حاملة طائرات

قالت البحرية الأمريكية إن سبعة عسكريين أصيبوا وتمكن طيار من القفز من طائرته يوم الاثنين في حادث وقع بينما كانت الطائرة وهي من طراز إف-35 سي تهبط على حاملة الطائرات يو.اس.اس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان للبحرية أن الواقعة حدثت أثناء ”عمليات تحليق روتينية“ في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف البيان أن الطيار ”تمكن من القفز من الطائرة بسلام وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي.“

وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات. وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة.

وأكدت البحرية أن تحقيقا يجري في الحادث.

وفي 4 يناير، قام طيار طائرة كورية جنوبية من طراز F-35 بهبوط اضطراري في قاعدة جوية بعد تعطل معدات الهبوط بسبب مشاكل إلكترونية، وفقاً لسلاح الجو الكوري الجنوبي.

وفي السنوات السابقة ، تورطت طائرات F-35 في ثمانية حوادث أخرى على الأقل، وفقًا للسجلات.

في نوفمبر الماضي، تحطمت طائرة بريطانية من طراز F-35B في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth، وتم طرد الطيار بأمان.

في مايو 2020، طرد الطيار بأمان عندما تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-35 عند هبوطها في قاعدة إيجلين الجوية في فلوريدا.

وأرجع سلاح الجو الحادث إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي تشمل الطيار وأنظمة الطائرة.

وفي أبريل 2019، تحطمت طائرة يابانية من طراز F-35 في المحيط الهادئ قبالة شمال اليابان، مما أسفر عن مقتل طيارها.

و ألقى الجيش الياباني باللوم في هذا الحادث على الارتباك المكاني، ”وهو الوضع الذي لا يستطيع فيه الطيار أن يشعر بشكل صحيح بموقف الطائرة أو موقفها أو ارتفاعها أو حركتها“ ، وفقًا لمجلة الطب العسكري.

وكان بحر الصين الجنوبي الذي تبلغ مساحته 1.3 مليون ميل مربع موقعًا للنشاط البحري المتوتر في السنوات العديدة الماضية حيث أكدت الصين مطالباتها في جميع المنطقة تقريبًا من خلال بناء الجزر والشعاب المرجانية وتسليحها.

ويؤكد الجيش الأمريكي حقه في العمل بحرية في المياه الدولية.