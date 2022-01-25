انقلاب عسكري في بوركينا فاسو

أعلنت مجموعة من الضباط في بوركيا فاسو تشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد، مؤكديت بذلك انباء تحدثت عن وجود انقلاب عسكري في البلاد واحتجاز الرئيس روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو.

وقرأ أحد قادة الجيش في بوركينا فاسو على التلفزيون الرسمي بيانا أعلن فيه تعليق العمل بالدستور وحل كل من البرلمان والحكومة وإغلاق حدود البلاد.

وقال الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا أحد الأركان الرئيسة للانقلاب، وقد ظهر على الهواء مباشرة وبجانبه عدد من الضباط، إن ”الحركة الوطنية للحماية والاستعادة“ قررت وضع حد لحكم الرئيس كابوري بسبب تدهو الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأضاف الكولونيل في بيانه، أن الحركة قررت تولي زمام الأمور لتوحيد الجيش والقتال لاستعادة وحدة البلاد، مشيرا إلى عدم تعرض أي من الذين تم اعتقالهم بمن فيهم الرئيس لأي عنف جسدي.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت وكالة ”رويترز“، عن مصدرين أمنيين ودبلوماسي من غرب أفريقيا، قولهما الاثنين، إن جنودا متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو.

وليلة الاثنين، نقلت وكالة ”فرانس برس“ عن شهود عيان سماعهم دويّ إطلاق نار في وقت متأخر في واغادوغو، قرب مقر إقامة رئيس بوركينا فاسو، التي كانت شهدت في اليوم نفسه تمرد جنود داخل ثكنات عدّة.

وعندما سُمع دويّ إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفا قبل أن يصبح متقطعا، شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تُحلّق أيضا فوق المنطقة حيث يقع مقر إقامة الرئيس، وفقا لسكان المنطقة.

يأتي ذلك عقب نفي السلطات صباح السبت حدوث انقلاب عسكري في البلاد.

وأفادت وكالة ”رويترز“، في وقت مبكر من صباح الأحد، بسماع دوي إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيس في ”واغادوغو“.

وبدأ إطلاق النار في معسكر ”سانجولي لاميزانا“، الذي يضم قيادة أركان الجيش، مبكرا في الساعة الخامسة صباحا تقريبا، بالتوقيت المحلي، وكان لا يزال مسموعا حتى السادسة والنصف.

وقال متحدث باسم الحكومة، إنه سمع ،أيضا، دوي إطلاق النار، ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.

وفي بيان لاحق، أكدت الحكومة وقوع إطلاق نار في بعض معسكرات الجيش لكنها نفت ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيلاء الجيش على السلطة.

والحكومات في غرب ووسط أفريقيا في حالة تأهب قصوى بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية في مالي وغينيا.