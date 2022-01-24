البنتاغون: 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة وضعت ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهب قصوى؛ استعداداً لاحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال الأطلسي إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن ”عدد العسكريين الذين وضعهم وزير الدفاع في حالة تأهب قصوى يصل إلى 8500 عسكري“.

وأكد أنه ”في الوقت الراهن لم يُتخذ أي قرار بشأن نشر قوات خارج الولايات المتحدة، لكن من الواضح جداً أنه ليست لدى الروس حالياً نية لخفض حدة التوتر“.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، في تغريدة على تويتر، مساء الأحد، إن دفعة ثانية من الأسلحة الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة بوزن يتجاوز 80 طنا.

وأضاف: ”الطائرة الثانية في كييف! أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية من أصدقائنا في الولايات المتحدة! وهذه ليست النهاية!“.

وكانت أوكرانيا تسلمت دفعة من الأسلحة الأمريكية، السبت، وكانت بوزن يقدر بـ 90 طنا.

وتعهدت الرئاسة الأوكرانية، الأحد، بـ“مواصلة تفكيك“ الجماعات الموالية لروسيا، وذلك رداً على الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في أوكرانيا.

وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية: ”ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كلّ هيكل أوليغارشي وسياسي يُمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا، أو يتواطأ مع المحتلّين الروس“.

واعتبر المسؤول أن اسم النائب السابق يفغيني موراييف، الذي أشارت إليه لندن كزعيم محتمل تريد موسكو تنصيبه في كييف، ”لا يثير مفاجأة“.

وأضاف أن ”حكومات شركائنا بدأت بتسمية الأمور بأسمائها وبكشف أصدقاء روسيا“، مذكرا بقرار واشنطن الأخير فرض عقوبات على أربعة أوكرانيين، بينهم نائبان حاليان، بتهمة العمل مع أجهزة الاستخبارات الروسية.

وقال إن ”المعلومات البريطانية تستكمل لائحة الشخصيات التي اختارها الكرملين لمحاولة الترويج للمصالح الروسية“.

وفي بيان مقتضب، نشر يوم السبت، أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن ”النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يُعتبر مرشحا محتملا“، لكنه ليس الوحيد، مضيفة: ”لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين“.