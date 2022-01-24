"الإليزيه": ماكرون سيقترح على بوتين خطة لخفض التصعيد في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن قصر الإليزيه اليوم الإثنين، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة، سبيلاً لخفض حدّة التوتر في الأزمة الأوكرانية.

وقالت الرئاسة الفرنسية ”نحن قلقون وحريصون جداً على عدم خلق حالة من الغموض ومزيد من الضبابية“، موضحة أنّ ”اجتماعاً رباعياً بشأن أوكرانيا سيعقد الأربعاء في باريس على مستوى مستشارين دبلوماسيين يمثّلون فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا“.

ويوم الأربعاء الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمام النواب الأوروبيين إلى حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن تأسيس ”نظام جديد للأمن والاستقرار“.

وقال إنه ”يجب أن نبنيه بين الأوروبيين ثم أن نتشاركه مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي ونقترحه للتفاوض عليه مع روسيا“.

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، قد أعلن أمس الأحد، أن فرنسا تدعو إلى حوار مباشر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول رسم السياسة الأمنية في أوروبا.

وقال أمام وسائل إعلام عدة، ينبغي أن ”تكون لدينا كاتحاد أوروبي، اقتراحات، حوار منظم ومنتظم مع روسيا، مع بقائنا صارمين“.

و أضاف الوزير بون ”سنكون مخطئين إذا سعينا للعب ضد بعضنا بعضا“، مضيفًا أن ”الانقسام سيكون أحلى هدية يمكن أن نقدّمها لروسيا“.

وأشار إلى أن باريس وبرلين تحاولان في الوقت الحالي ”إحياء“ وساطتهما بين روسيا وأوكرانيا من خلال صيغة ”النورماندي“، متحدثًا دون إعطاء مزيد من التفاصيل، عن ”مبادرات“ ومحادثة جديدة بين ماكرون وبوتين في ”الأيام المقبلة“.

واعتبر الوزير الفرنسي أنه من ”غير المنطقي“ التحدث عن ”قرقعة أحذية“ الجنود الروس في أوكرانيا، بينما لم تستنفد بعد القناة الدبلوماسية.

ورأى بون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعطي أولوية للحوار مع الولايات المتحدة لأن ذلك ”يذكّر بزمن الحرب الباردة وتصادم القوى العظمى“ ويسمح له أيضًا باحتمال ”تقسيم“ الأوروبيين.