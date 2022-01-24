واشنطن: مستعدون لمفاوضات مباشرة ملحة مع طهران

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

جدّدت واشنطن يوم الإثنين، تأكيدها على أنّها ”مستعدة“ لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني، بعد تلميح إيراني لهذا الاحتمال بحال كان ضروريا لإبرام تفاهم ”جيد“.

وقال المتحدث الأمريكي لوكالة ”فرانس برس“: ”نحن مستعدّون للقائهم مباشرةً“، مذكّرًا بأنّ واشنطن تعتبر منذ البداية أنّ ”ذلك منتج أكثر“.

وتابع: ”سيكون من المؤسف للغاية إضاعة هذه الفرصة“ بإحياء الاتفاق النووي ”بدون حتى الالتقاء مباشرة لمحاولة تجاوز خلافاتنا“.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال للوكالة ذاتها إنّ ”الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعاليةً، وهو أمر ملحّ للتوصّل سريعاً إلى تفاهم“.

وحذّر من أنه ”بالوتيرة الحالية“ للتقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي ”لم يعد لدينا وقت تقريبًا للتوصّل إلى تفاهم“.

ومنذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، مفاوضات تهدف الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات أساسية كانت مدرجة فيه.

وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون في الاتفاق، أي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين.

ورفضت الجمهورية الإسلامية مرارا إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، معللة ذلك بأن واشنطن لم تعد طرفا في الاتفاق.

وطرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم الإثنين، احتمال إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في حال كانت ضرورية لإبرام تفاهم ”جيد“ معزز بضمانات خلال المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وبدأت مباحثات فيينا في نيسان/أبريل 2021، وعلّقت في حزيران/يونيو، تزامنا مع انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده.

وعادت المباحثات واستؤنفت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقر الأطراف المعنيون بأن التفاوض يحقق تقدما في الآونة الأخيرة، لكن تبقى نقاط عدة عالقة.

كما تبادلت إيران والدول الغربية تصريحات تحمّل الآخر المسؤولية عن بطء عملية التفاوض والتقدم فيها.

وسبق للجمهورية الإسلامية أن رفضت جلوس مفاوضيها إلى الطاولة ذاتها مع المفاوضين الأمريكيين، على اعتبار أن واشنطن باتت خارج الاتفاق، ومشاركتها مباشرة في المباحثات تتطلب أولا عودتها للاتفاق واحترام مندرجاته.

وفي الآونة الأخيرة، أكد مسؤولون إيرانيون أن الجلوس إلى طاولة واحدة مع الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، يحتاج بداية إلى ”تغيير مسار“ من قبل الأمريكيين.