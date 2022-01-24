بعد تقارير عن رحيله.. نتنياهو يؤكد استمراره في رئاسة "الليكود"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، استمراره في رئاسة حزب ”الليكود“، مخالفا بذلك التقارير التي أشارت إلى اتجاهه لتوقيع صفقة ”إقرار بالذنب“ في قضايا الفساد المتهم بها، تؤدي إلى رحيله عن الحياة السياسية والاستقالة من رئاسة الحزب.

وتقضي الصفقة، التي لم يتم التوصل إليها، بإقرار نتنياهو بالتهم الموجهة إليه في قضايا الفساد واعتزاله الحياة السياسية بشكل مؤقت، مقابل عدم سجنه، إلى جانب فرض عقوبة خدمة الجمهور عليه لسبعة أو تسعة أشهر.

ونفى نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بـ ”تويتر“، ”موافقته على الصفقة التي جرى التفاوض عليها مع المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت“.

אזרחי ישראל היקרים והאהובים, בימים האחרונים הוכחתם שוב שאני לא צועד לבד, ושמיליונים מכם צועדים יחד איתי. ריגשתם אותי מאוד. אני אמשיך להוביל את הליכוד ואת המחנה הלאומי כדי להנהיג את מדינת ישראל – בשליחותכם! 🇮🇱 pic.twitter.com/nBFNdVdh9g — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 24, 2022

ووجه نتنياهو الشكر لمؤيديه الذين أطلقوا حملة تعبئة جماهيرية تطالبه برفض الصفقة، قائلا: ”لقد أثبتم في الأيام الأخيرة مرة أخرى أنني لا أسير وحدي، وأن الملايين منكم يسيرون معي“.

وأضاف نتنياهو ”سأستمر في قيادة الليكود والمعسكر الوطني لقيادة دولة إسرائيل، ما فعلتموه أفرح قلبي وقلوب أفراد عائلتي ومنحني القوة لمواصلة القتال في طريقنا“.

وذكر أن ”الجمهور كله يرى ما يحدث في المحكمة وكيف تم إجراء التحقيق ضدي، كان ذلك كافياً لإغلاق القضايا ضدي الآن، لكن ذلك لم يحدث بعد“.

بدورها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”تصريحات نتنياهو التي أطلقها الليلة ستؤدي إلى حد ما إلى تهدئة معارك الخلافة على منصبه التي اشتعلت في حزب الليكود مؤخراً“.

وحسب الصحيفة، فإن ”تلك التصريحات تمثل أول إشارة كاملة منه إلى اتصالات محاميه مع مكتب المدعي العام أفيخاي مندلبليت بشأن صفقة الإقرار بالذنب“.

بدورها، قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن ”قرار نتنياهو جاء على الرغم من أن محاميه كانوا يحثونه على عقد صفقة يتجنب بموجبها عقوبة السجن“.

وأضافت الصحيفة: ”على الرغم من أن نتنياهو يمكن أن يغير رأيه دائما، إلا أن تصريحه بمواصلة قيادة الليكود ورفضه القبول ببند الفظائع الأخلاقية يبدو أنه ينهي إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل أن يتنحى المدعي العام مطلع الشهر المقبل“.

وأشارت إلى أنه واستنادا إلى تصريح نتنياهو، ”يبدو أنه كان يحاول الوصول إلى صفقة مماثلة لصفقة زعيم حزب (شاس) آرييه درعي، التي أدت إلى استقالة درعي من عضوية الكنيست الإسرائيلي مقابل احتفاظه برئاسة حزبه“.

يذكر أن قرار نتنياهو يأتي مخالفا للتقارير الإسرائيلية التي أكدت أنه أعطى الضوء الأخضر لمحاميه بالمضي قدما في إتمام الصفقة مع المدعي العام أفخاي مندلبليت، وأن الصفقة ستتم قبل نهاية الشهر الجاري.