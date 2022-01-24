جيش بوركينا فاسو يعلن عزل الرئيس وتعليق العمل بالدستور

قال جيش بوركينا فاسو اليوم الإثنين، إنه أطاح بالرئيس روك كابوري وعلق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.

وجاء في الإعلان، الذي وقعه اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف وأن الذين اعتُقلوا في مكان آمن، وفق وكالة ”رويترز“.

وقرأ ضابط في جيش بوركينا فاسو بيانا على التلفزيون المحلي، قال فيه إن الجيش عزل الرئيس روك كابوري.

وأشار الضابط إلى أن ”الرئيس فشل في توحيد البلاد في مواجهة التحديات“، وأن الاستيلاء على السلطة ”تم دون عنف“.

كما أعلن الضابط في جيش بوركينا فاسو عن تعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان.

وذكرت مصادر أمنية وسياسية أن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري استقال من منصبه، بحسب ”رويترز“.

ولم يظهر كابوري علنا منذُ إطلاق نار كثيف في معسكرات للجيش أمس الأحد.

وندد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بما وصفاه بمحاولة انقلاب في بوركينا فاسو.

وفي قت مُبكر من اليوم الإثنين، نقلت وكالة ”رويترز“، عن مصدرين أمنيين ودبلوماسي من غرب أفريقيا، قولهما، إن جنودا متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء أمس الأحد في العاصمة واغادوغو.

وليلة الإثنين، نقلت وكالة ”فرانس برس“ عن شهود عيان سماعهم دويّ إطلاق نار في وقت متأخر في واغادوغو، قرب مقر إقامة رئيس بوركينا فاسو، التي كانت قد شهدت في اليوم نفسه تمرد جنود داخل ثكنات عدّة.

وعندما سُمع دويّ إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفا قبل أن يصبح متقطعا، شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تُحلّق أيضا فوق المنطقة حيث يقع مقر إقامة الرئيس، وفقا لسكان المنطقة.

والحكومات في غرب ووسط أفريقيا في حالة تأهب قصوى بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الـ18 الماضية في مالي وغينيا.

وتولى الجيش ،أيضًا، زمام الأمور في تشاد العام الماضي، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.

واعتقلت السلطات في بوركينا فاسو 8 جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.

وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، قتلت ما يزيد عن ألفي شخص العام الماضي؛ ما أدى إلى خروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوري.