النرويج.. دبلوماسيون غربيون يبحثون مع طالبان الأزمة الإنسانية في أفغانستان

بدأ دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان في النرويج، أمس الأحد، من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.

ويأتي هذا تزامناً مع تصريحات رسمية للحكومة النرويجية أكدت فيها أن هذه المحادثات ”لا تمثل إضفاء الشرعية لطالبان ولا اعترافاً بها“.

وفي حين يواجه الملايين في أفغانستان خطر التضور جوعا هذا الشتاء، مع احتدام الفقر، تقوم النرويج بتيسير هذه الاجتماعات التي استمرت حتى مساء اليوم الإثنين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء ”رويترز“.

ولا تعترف النرويج وحلفاؤها من أعضاء حلف شمال الأطلسي، بالحكومة التي تقودها حركة طالبان التي استولت على السلطة العام الماضي، لكنها ترى أن المحادثات ضرورية نظرا لعمق الأزمة.

وكتب المبعوث الأمريكي الخاص توماس وست، على تويتر أمس الأحد قائلاً: ”سنستمر في الدبلوماسية الواضحة مع طالبان فيما يتعلق بمخاوفنا واهتمامنا الملزم بأفغانستان تحترم الحقوق وتراعي الشمول“.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن ”الموضوعات التي ستطرح على جدول الأعمال هي تشكيل نظام سياسي تمثيلي والاستجابة للأزمات الإنسانية والاقتصادية الملحة والمخاوف الأمنية وتلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وبخاصة تعليم الفتيات والنساء“.

وشاركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى جانب النرويج في الاجتماع.

وانتقدت بعض الجماعات الأفغانية في المنفى، وكذلك حزب التقدم اليميني في النرويج، مبادرة أوسلو قائلين: ”أي تعاون مع طالبان ليس من شأنه سوى تعزيز وضع الحركة“.

لكن وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد قالت إن ”سكان أفغانستان البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة يُسحقون تحت وطأة انهيار اقتصادي وجائحة كورونا والجفاف“.

وقالت: ”قد يموت مليون طفل من الجوع إذا لم تصلهم المساعدات في الوقت المناسب، ونسبة هائلة من السكان تصل إلى 97 % قد تسقط تحت خط الفقر هذا العام“.

وتأمل حركة طالبان بأن تساعد المحادثات على ”الانتقال من جو الحرب إلى وضع سلمي“، وفقاً للمتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.

ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان، وقد أكد وزير الخارجية النرويجي، أنيكين هويتفيلد، على أن المحادثات ”لا تمثل إضفاء للشرعية على طالبان ولا اعترافاً بها“.

وقال هويتفيلد: ”لكن علينا أن نتحدث إلى سلطات الأمر الواقع في البلاد، لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يقود إلى كارثة إنسانية أسوأ“.

وهذه هي الزيارة الأولى لوفد من حركة طالبان إلى أوروبا منذ عودتها إلى السلطة في آب/ أغسطس الماضي، عندما بدأت القوات الدولية بالانسحاب النهائي من أفغانستان، في حين سيرأس وفد الحركة وزير الخارجية في حكومتها أمير خان متقي.