رفع العلم الأمريكي عند سفارة واشنطن السابقة بطهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، برفع العلم الأمريكي في شارع طالقاني بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة في إيران.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“، أنه ”تم رفع العلم الأمريكي صباح اليوم في شارع طالقاني، حيث موقع السفارة الأمريكية السابقة“، مشيرا إلى أنه ”لم تتضح بعد الجهة التي قامت بهذه الخطوة“.

وذكر موقع إذاعة ”سلام نو“ الذي يبث من العاصمة طهران، أن ”شارع طالقاني يعد من أهم المناطق للتصوير السينمائي وربما يكون رفع العلم الأمريكي لغرض التصوير“.

ولم يعلق أي مسؤول إيراني عن الأسباب والأهداف والجهة التي تقف وراء رفع علم الولايات المتحدة في طهران، التي تعتبرها إيران من أعدائها.

وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في طهران بعد الاستيلاء عليها من قبل مناصري مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني، عقب الثورة التي قادها ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

وكانت السفارة الأمريكية في طهران، هي التمثيل السياسي الأمريكي الوحيد في إيران قبل احتلالها، وبعد الثورة الإيرانية وصفها قادة النظام بأنها ”وكر للتجسس“، كما جرى رفع شعارات وصور على جدران السفارة مناهضة للولايات المتحدة.

وتقع السفارة عند تقاطع شارعي مفتح وطالقاني على أرض تبلغ مساحتها 44 ألف متر مربع وسط طهران، وقد شيد مبنى السفارة الأمريكية في طهران، المهندس المعماري فان في جراكت عام 1948، الذي صمم أيضًا السفارة الأمريكية في أنقرة.

وأطلق طاقم العمل على تصميم المبنى اسم ”Henderson High“؛ بسبب تشابهه مع خطة المدرسة الثانوية الأمريكية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.

و“هندرسون“ في العامية الأمريكية، تعني ”مدرسة هندرسون الثانوية“، وكان لوي دبليو هندرسون هو اسم سفير الولايات المتحدة في عام 1951 في وقت بنائها.

وخلال الحرب العراقية الإيرانية، تم تسليم مبنى السفارة الأمريكية إلى الحرس الثوري الإيراني، وكان أحد مراكز تدريب العسكريين.

وفي عام 2013، وبالتزامن مع الكشف عن وجود محادثات إيران النووية السرية مع القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة، رسمت مؤسسة ”أوج“ الفنية التابعة للحرس الثوري، على جدران السفارة لوحة كتب عليها: ”النزاهة الأمريكية“، في إشارة إلى رفض التفاوض مع واشنطن.