جونسون: "تشاؤم" المخابرات البريطانية لا يعني حتمية الغزو الروسي لأوكرانيا

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، معلومات كانت قد وردته من المخابرات البريطانية، حول الغزو الروسي لأوكرانيا بـ ”المثيرة للتشاؤم“، إلا أنه قال في الوقت ذاته ”لكنها لا تعني أن الغزو واقع لا محالة“.

ووجه جونسون اليوم، تحذيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن أي صراع يمكن أن يتحول إلى ”شيشان جديدة“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات تلفزيونية: ”علينا أن نوضح للكرملين ولروسيا بمنتهى الصراحة أن (الغزو) سيكون خطوة كارثية“.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الغزو بات وشيكا الآن، قال جونسون إن ”معلومات المخابرات حول هذه النقطة مثيرة للتشاؤم بشدة“، مضيفا: ”لا أعتقد أن هذا حتمي الآن في كل الأحوال، أعتقد أن المنطق يمكن أن ينتصر“.

وقال جونسون إنه سيتحدث مع زملائه القادة حول هذه المسألة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وأردف: ”علينا أيضا توصيل رسالة مفادها أن غزو أوكرانيا سيكون، من منظور روسي، عملا مؤلما وعنيفا ودمويا، وأعتقد أن من المهم جدا أن يفهم الناس في روسيا أنها قد تتحول إلى شيشان جديدة“.

من جهته، قال حلف الأطلسي اليوم الإثنين، إنه وضع قواته في حالة تأهب ويدفع بتعزيزات من السفن والطائرات المقاتلة، في تحركات نددت بها روسيا ووصفتها بأنها تصعيد للتوتر.

وأشعلت الخطوة المزيد من القلق وسط سلسلة من الإشارات على أن الغرب يستعد لعدوان روسي على أوكرانيا، في وقت يتهم فيه الكرملين الغرب بـ“الهستيريا“.

في الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم جونسون اليوم الإثنين، أن بريطانيا ليس لديها خطط لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان روسي.

وردا على سؤال حول تصريحات سفير أوكرانيا في بريطانيا بأنه سيرحب بالجنود البريطانيين إذ وقع الغزو الروسي، قال المتحدث: ”لا توجد أي خطط على الإطلاق لإرسال قوات قتالية بريطانية لأوكرانيا“.

وكانت بريطانيا قد أرسلت بالفعل عددا صغيرا من قوات المشاة إلى أوكرانيا للمساعدة في التدريب على الأسلحة الدفاعية.

يذكر أن بريطانيا، أعلنت اليوم الإثنين، أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على التهديد الروسي المتصاعد في اجتياح الأراضي الأوكرانية.