مقتل مسلح وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في جامعة ألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، عن إصابة عدة أشخاص بجروح بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار داخل قاعة محاضرات في إحدى الجامعات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد.

وجاء في بيان لشرطة مانهايم أن ”منفّذا منفردا أصاب أشخاصا عدة في قاعة محاضرات بجروح“، موضحة أن المنفّذ استخدم في الهجوم ”سلاحا طويلا“ وأنه قد قتل.

وأوضحت الشرطة على ”تويتر“ أن عناصرها انتشروا في حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة.

بدورها أفادت وكالة رويترز، بأن مسلحا لقي مصرعه برصاص الشرطة الألمانية، بعد أن أصاب عددا من الناس ببندقية في هجوم على قاعة محاضرات بمدينة هايدلبرغ الجامعية.

وفي وقت سابق، أُطلقت أعيرة نارية من بندقية هوائية على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هاله الألمانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام ألمانية.

وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن الأعيرة لم تصب أحدا، كما لم تُلحق أي تلفيات بالمبنى.

وجاء في بيان للشرطة أن شهود عيان رصدوا انطلاق الأعيرة من نافذة في مبنى سكني مقابل للمركز.

وأجرت الشرطة تحقيقات ضد صاحب المبنى المنحدر من هاله (55 عاما) وبحسب البيان، تم العثور لديه على بندقية ومسدس ضغط غاز.

ولم توضح الشرطة اليوم الإثنين، ما إذا كان تم القبض على الرجل.

وبحسب البيان، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل لم يرتكب من قبل أي جرائم ذات دوافع سياسية.

ولم تُعرف بعد تفاصيل أخرى أو خلفيات عن الواقعة.

وتتولى سلطات أمن الدولة التحقيق فيها.

من جهته، طالب المجلس المركزي الأعلى للمسلمين في ألمانيا عبر ”تويتر“ بتوضيح كامل للحادث، باعتباره الهجوم الثالث من نوعه في ست سنوات، الذي يتم فيه إطلاق النار على المسجد.

كما عبر ”المؤتمر الحاخامي الأرثوذكسي الألماني“ (ORD)، عن تعاطفه وتضامنه مع الجالية المسلمة في هاله، في استحضار لهجوم على كنيس يهودي في هاله في تشرين الثاني/ أكتوبر 2019.