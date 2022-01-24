روسيا تتهم الغرب بتصعيد التوترات بصورة "هيستيرية"

اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الولايات المتحدة وحلفاءها، يوم الإثنين، بتصعيد التوترات بصورة ”هيستيرية“ عبر الإعلان عن خطط لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا وإجلاء أسر الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن ”احتمالات اندلاع صراع عسكري، يشعل شرارته الجانب الأوكراني في شرق أوكرانيا، أكبر من أي وقت مضى“.

وأضاف أن ”كييف نشرت قوات بأعداد كبيرة قرب حدود المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا“، وهي خطوة وصفها بأنها ”مؤشر على أن أوكرانيا تستعد لمهاجمتهم“، ونفت أوكرانيا ذلك مرارا.

وأشار بيسكوف إلى أن ”المعلومات الواردة من الغرب ممزوجة بالهستيريا ومليئة بالأكاذيب“.

وفي وقت سابق، قال حلف الأطلسي إنه ”وضع قواته في حالة تأهب ويدفع بتعزيزات من السفن والطائرات المقاتلة في شرق أوروبا ردا على الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا“.

وتشعل الخطوة المزيد من التوتر وسط سلسلة من الإشارات على أن الغرب يستعد لتحرك روسي ضد أوكرانيا، رغم نفي موسكو أي نية لغزوها.

وأمرت الولايات المتحدة الأمريكية، عائلات دبلوماسييها في كييف، مساء أمس الأحد، بمغادرة أوكرانيا ”بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي“، داعية الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى روسيا.

كما أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على التهديد الروسي المتصاعد في اجتياح الأراضي الأوكرانية.

ولفتت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن ”السفارة بحد ذاتها ستبقى مفتوحة من أجل الأعمال الأساسية“.

وتزامن القرار البريطاني مع بدء اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، ينضم إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر الفيديو، لبحث التطورات على الحدود الأوكرانية، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

من جهتها، أكدت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف ”سابق لأوانه“ في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولنكو، في بيان: ”نعتبر أن خطوة من هذا النوع من قبل الجانب الأمريكي سابقة لأوانها وتعكس حذرًا مبالغًا فيه“.