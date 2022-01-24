تقرير: حرب أعصاب في أوكرانيا تحت التهديد الروسي

تبدو الحياة في العاصمة الأوكرانية كييف عادية إلى حد بعيد، المقاهي مفتوحة والمتاجر ومحطات الوقود تعمل بشكل عادي وحتى التدابير الأمنية المتخذة تبدو غير مرئية، بينما يؤكد سكان المدينة استعدادهم للمقاومة إن حصل غزو من جانب الجار الروسي.

عاصمة الدولة التي عاشت تحت سيف ”الكرملين“ منذ ثماني سنوات (تاريخ ضم شبه جزيرة القرم) هي اليوم مدينة لا تقع تحت الحصار كما يتخيل البعض رغم ارتفاع التوتر على الحدود، وفق ما يؤكده تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

حرب أعصاب

ووفق الصحيفة، فإن ما يجري في أوكرانيا هو حرب أعصاب يغذيها الضغط العسكري من القوات الروسية المحتشدة لمدة ثلاثة أشهر على الحدود الشرقية للبلاد، وأيضًا بسبب التوتر الروسي الأمريكي والتصريحات الغربية المتناقضة أحيانًا حول هذا الموضوع.

وأضاف التقرير ”لقد فهم الأوكرانيون هذا جيدًا: المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية وروسيا من ناحية أخرى تتجاوز بكثير مصيرهم، وإن كانوا أول المعنيين بالملف، وهم يشاهدون بشيء من الدهشة هذا الارتفاع المفاجئ للحمى الجيوسياسية حولهم وكأن الغرب يكتشف حربًا بدأت عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم وغزت جزءًا من دونباس، بالاعتماد على الميليشيات المحلية الموالية لروسيا“.

جاهزون للمقاومة

واستنادًا إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين، نظمها في كييف صندوق ”مارشال“ الألماني وهو مركز أبحاث، شاركت فيها ”لوموند“، يظهر سيناريو الغزو الروسي على نطاق واسع حاليا غير مطروح وأقل معقولية، وأشارت ”لوموند“ إلى أنه في استطلاع حديث أجراه المعهد الدولي لعلم الاجتماع في كييف قال ثلث الأوكرانيين إنهم مستعدون لحمل السلاح لمقاومة التدخل الروسي، ويُضاف إلى ذلك 22% من المتطوعين للمقاومة المدنية، وبذلك ستكون التكلفة البشرية لمثل هذا الهجوم مرتفعة جدًّا بالنسبة لموسكو.

هجوم إلكتروني

وتابع التقرير أنه ”على المدى القصير من المتوقع أن تزداد عمليات زعزعة الاستقرار والمعلومات المضللة والهجوم الإلكتروني بينما يزداد الضغط العسكري على حدود أوكرانيا، وهذه العمليات جارية بالفعل كما يتضح من الهجوم على مواقع الكمبيوتر الحكومية في الـ14 من كانون الثاني/يناير الجاري، أو رسائل التهديد بالقنابل المجهولة التي أفرغت المدارس في كييف في كانون الثاني/يناير الجاري.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي قوله ”نحن نتجه لسباق الماراثون وليس للعدو السريع“ وفق تعبيره.

وبحسب التقرير الفرنسي فإنّ ”الاحتمال الآخر المطروح عملية جديدة تقع في شرق أوكرانيا، فقد حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة ”واشنطن بوست“ يوم الجمعة الماضي، من أنه ”إذا اختارت روسيا التصعيد من الواضح أنها ستفعل ذلك في المناطق التي تربط الناس بها تاريخيًّا روابط عائلية بروسيا“ وبالتالي فإن منطقة ”خاركيف يمكن احتلالها“ بحجة ”حماية السكان الناطقين بالروسية“ على حد قوله، مشددًا على أن مثل هذه العملية في مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ستؤدي حتما إلى ”حرب واسعة النطاق“.