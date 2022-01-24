مفاوض إيراني: هناك "مماطلة" في محادثات فيينا.. وأمريكا لا تريد رفع العقوبات

اتهم مستشار الفريق الإيراني في محادثات فيينا النووية، محمد مرندي، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بـ“المماطلة“ في تلك المفاوضات، مضيفا أن واشنطن لا تريد رفع العقوبات عن طهران.

وقال محمد مرندي، في مقابلة نشرتها وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية: ”هناك مماطلة أمريكية أوروبية في محادثات فيينا“.

وأضاف: ”لا يمكن للأمريكيين والغرب الإبقاء على العقوبات المفروضة بعد العام 2015، ورفض تقديم ضمانة بالتحقق العملي من التزامهم برفع العقوبات، فيما يطالبون طهران بتقديم آلية للتحقق من الالتزامات النووية“.

واعتبر أن ”الولايات المتحدة لا تريد رفع العقوبات عن إيران، والجمهورية الإيرانية لا ثقة لها بواشنطن ولهذا ترفض التفاوض المباشر معها“.

وتابع أن ”العقوبات المفروضة قاسية ولو كان بإمكان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فعل أكثر مما هو موجود اليوم، لفعلت“، بحسب تعبيره.

وتجري حاليا الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة ”4+1“ بهدف التوصل لتفاهمات تعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة منتصف 2018.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس الماضي، إن ”إيران طلبت منا ضمان عدم انسحابنا من الاتفاق مرة أخرى، لكن في نظامنا لا يمكن تقديم مثل هذا الضمان“.

وقال مسؤول الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت مالي، يوم الأحد الماضي، إنه ”من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ اتفاق 2018، ما لم تفرج طهران عن 4 مواطنين أمريكيين تحتجزهم رهائن“.

ووفق تقارير إيرانية، تحتجز طهران 4 أمريكيين، هم باقر نمازي، وسيامك نمازي، والناشط البيئي مراد طاهباز، ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي عماد شرقي، فيما لا يزال مصير الضابط الأمريكي المختطف، روبرت ليفنسون، مجهولا منذ وصوله لجزيرة كيش الإيرانية في العام 2007.