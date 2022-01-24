على وقع التهديد الروسي.. بريطانيا تسحب موظفين من سفارتها في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على التهديد الروسي المتصاعد في اجتياح الأراضي الأوكرانية.

وتزامن القرار البريطاني مع بدء اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، اليوم ، ينضم إليه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر الفيديو، لبحث التطورات على الحدود الأوكرانية، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

ولفتت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن ”السفارة بحد ذاتها ستبقى مفتوحة من أجل الأعمال الأساسية“، بعدما أمرت الولايات المتحدة عائلات جميع الموظفين الأمريكيين في سفارتها في كييف بالمغادرة.

من جهتها، أكدت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف ”سابق لأوانه“ في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولنكو، في بيان ”نعتبر أن خطوة من هذا النوع من قبل الجانب الأمريكي سابقة لأوانها وتعكس حذرًا مبالغًا فيه“.

وأمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسييها في كييف، مساء أمس الأحد، بمغادرة أوكرانيا ”بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي“، داعية الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى روسيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن ”الوضع الأمني، خصوصًا على طول الحدود الأوكرانية، في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وفي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، أيضا، لا يمكن التنبؤ به، ويمكن أن يتدهور في أي وقت“.

ودعت الوزارة عائلات الدبلومسيين الأمريكيين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها، إن الموظفين المحليين والموظفين غير الأساسيين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك.

وقالت إن على المواطنين الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا ”التفكير الآن“ في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية أو وسائل النقل الأخرى.

وقالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحافة ”نعتقد أن غزوًا روسيًّا … يمكن أن يحدث في أي لحظة“.

وأضافت ”لن تكون الولايات المتحدة في وضع يمكنها من إجلاء المواطنين الأمريكيين“ في حال حدوث سيناريو كهذا.

وأشارت المسؤولة التي طلبت عدم كشف هويتها إلى أن ”سفارة الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة“، لافتة إلى أن القائمة بالأعمال، كريستينا كفين ”تبقى في أوكرانيا“.

وسيناقش وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن، اليوم الاثنين، عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل ”المحادثات الصريحة“ التي عقدها، يوم الجمعة الماضي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

ووافق بلينكن على تقديم ”أفكار“ خطية الأسبوع المقبل إلى موسكو، من غير أن يوضح إن كانت هذه النقاط ستشكّل ردا بندا ببند على المطالب الروسيّة المفصّلة.

وتطالب روسيا بالتزامات خطية بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إليه بعد عام 1997، ولا سيما من رومانيا وبلغاريا.

ومطالب روسيا لا يقبل بها الغربيون.