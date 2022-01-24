وكالة أفغانية: مسؤولان بحكومة طالبان زارا روسيا "سرا"

كشفت وكالة أنباء أفغانية، يوم الاثنين، أن مسؤولين اثنين في حكومة حركة طالبان، زارا موسكو ”سرا“.

ونقلت وكالة أنباء ”أفق نيوز“ الأفغانية، عن رحمة الله نبيل رئيس جهاز الأمن الوطني في الحكومة الأفغانية السابقة، أن ”الملا عبدالغني برادر نائب رئيس الوزراء، والملا محمد يعقوب وزير دفاع حركة طالبان، سافرا مؤخرا إلى روسيا سرا، وذلك بالتزامن مع زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية محمد تقي خان إلى النرويج“.

ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على ما ذكرته الوكالة الأفغانية، بشأن الزيارة ”السرية“ إلى موسكو.

وبدأت أمس الأحد، اجتماعات في العاصمة النرويجية أوسلو، بين مسؤولين كبار في حركة طالبان الأفغانية، ومبعوثين من واشنطن والدول الأوروبية وشخصيات من المجتمع المدني الأفغاني.

وتركز المحادثات التي عُقدت خلف الأبواب المغلقة، على حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان، حيث يهدد الجوع الملايين من السكان.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة طالبان، إن ”المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى وجهات نظر بعضهم البعض، بصبر، وتبادلوا وجهات النظر حول الوضع الحالي في البلاد“.

كما وصفوا أفغانستان بأنها ”الوطن المشترك لجميع الأفغان“، وشددوا على أن جميع الأفغان يعملون معا من أجل الرفاه السياسي والاقتصادي والأمني للبلاد، وفقا لمجاهد.

وقال مجاهد: ”اعتبر المشاركون في قمة أوسلو، التفاهم والتعاون المتبادلين، الحل الوحيد، لجميع مشاكل أفغانستان، ودعوا إلى عقد مثل هذه اللقاءات لمصلحة البلاد“.

وتستمر محادثات أوسلو لثلاثة أيام متتالية، وتحضرها ثلاث ناشطات في كابول، بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية.

بدوره، قال عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد في حركة طالبان، لـ“بي بي سي“ بنسختها الناطقة بالفارسية، من مكان الاجتماع في أوسلو، إن ”وفد طالبان سافر إلى أوروبا لنزع فتيل التوتر مع المجتمع الدولي“.

وبشأن الاعتراف بحركة طالبان، أضاف نظري أنه ”لا توجد دولة قطعت وعدا محددا في هذا الصدد“، مشيرا إلى أن عملية الاعتراف ”تستغرق وقتا طويلا“، لكنه توقع اتخاذ ”خطوات جادة“.

وفي الوقت نفسه، قال الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان توماس ويست ”إننا سنواصل الدبلوماسية الشفافة“ مع طالبان.

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، بممثلي الولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، يوم الاثنين، في أوسلو، لمناقشة المساعدات الإنسانية لأفغانستان.